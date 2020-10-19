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Украинцев сделают инициаторами войны Запада с Россией

19 октября 2020, 12:15  •  233 • Политика
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Зеленского заподозрили в намерении разрешить НАТО устроить в Незалежной военные базы, свалив все на "желание народа"
Украину превращают в полигон для будущей войны Запада с Россией. К такому выводу пришел кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб, изучив вопросы, на которые президент Владимир Зеленский предлагает ответить гражданам страны. По мнению политика, 4 пункта в представленной анкете глупые, но один – поистине опасный.
Первые вопросы – о борьбе с коррупцией, сокращении количества депутатов в Раде, статусе Донбасса и даже легализации марихуаны - постоянно муссируются украинскими политиками и экспертами, и ответ на них общества предсказуем. В пятом вопросе от украинцев требуют сказать, нужно ли Киеву задействовать Будапешский меморандум, чтобы вернуть под свой контроль территории.
По мнению Гольдарба, последний пункт – самый важный, ради него и задуман опрос.
"Да, мы считаем, дальше что? Это что повлечет за собой то, что тут же Англия и Америка будут выяснять отношения с Россией",
- поясняет Гольдарб. Положительный ответ половины граждан страны даст основание властям разрешить НАТО устроить на Украине военные базы под предлогом исполнения Будапешских гарантий.
"К чему это приведет? Думаю, к той самой полномасштабной войне, о которой очень мечтают на Западе, о которой мечтают за океаном больше всего",
- предупреждает политик. Он убежден, что Украину уже рассматривают в качестве плацдарма для будущей войны с РФ, а опрос нужен, чтобы у властей было оправдание – дескать, украинцы сами захотели защиты иностранных партнеров.
Будапешский меморандум был подписан в 1994 г. Украиной, США, Великобританией и Россией. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе местных выборов 25 октября 2020 г. гражданам предложат ответить на ряд важных для судьбы страны вопросов. В Донбассе Киев решил не проводить голосование.

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