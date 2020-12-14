Украинцев пытаются "удушить" свои же благодетели: работы нет - ЖКХ снова идёт в рост

Директор Института экономики Украины Александр Гончаров в авторской статье для "Главреда" заявил, что украинские власти намерены "удушить" народ новым локдауном и резким ростом цен на жилищно-коммунальные услуги. Политика властей, как считает Гончаров, неминуемо приведёт к коллапсу - люди просто останутся без средств к существованию.

Украина приняла решение о глобальном локдауне, который продлится с 8 по 24 января 2021 года. Гончаров уверен, что сфера услуг подобную меру не переживёт. Люди и сегодня получают меньший доход, а в случае локдауна и вовсе останутся без денег.

Эксперт напомнил, что облгазы уже осуществили пересчёт абонентской платы за газ, таким образом, "суммы в платёжках увеличатся в разы", добавил Гончаров.

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