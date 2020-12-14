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Украинцев пытаются "удушить" свои же благодетели: работы нет - ЖКХ снова идёт в рост
14 декабря 2020, 09:30 • 192 • Политика
Александр Гончаров в авторском материале для украинского издания заявил, что жителей страны пытаются "удушить" свои же благодетели. В ситуации полного локдауна работы и, соответственно, денег у людей не будет. В то же время услуги ЖКХ снова идут в рост - дорожают.
Директор Института экономики Украины Александр Гончаров в авторской статье для "Главреда" заявил, что украинские власти намерены "удушить" народ новым локдауном и резким ростом цен на жилищно-коммунальные услуги. Политика властей, как считает Гончаров, неминуемо приведёт к коллапсу - люди просто останутся без средств к существованию.
Украина приняла решение о глобальном локдауне, который продлится с 8 по 24 января 2021 года. Гончаров уверен, что сфера услуг подобную меру не переживёт. Люди и сегодня получают меньший доход, а в случае локдауна и вовсе останутся без денег.
Эксперт напомнил, что облгазы уже осуществили пересчёт абонентской платы за газ, таким образом, "суммы в платёжках увеличатся в разы", добавил Гончаров.
Досье
"Тернопольгаз" повысит цену на газ с 1,03 гривны до 2,34 гривны за кубометр, "Киевоблгаз" повысит свои тарифы с 0,81 гривны до 1,55 гривны, а "Полтавагаз" - с 1,09 гривны до 2,07 гривны, что приведёт к удвоению сумм в платёжках у населения. Такие цифры также представлены в материале издания.
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