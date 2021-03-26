Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал соотечественникам не разговаривать на русском языке. По его словам, из-за этого якобы возникает опасность от президента РФ.

На Украине граждан призывают отказаться от использования русского языка. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, это несёт опасность для граждан от российского лидера.

Он даже акцентировал внимание: если Украина заговорит на русском - "ждите, что Путин будет "защищать".

По его словам, именно поэтому Киеву следует всячески избегать разговоров на русском языке. Ведь Россия, продолжил он, использует политику, выстроенную "не на защите своего народа, а именно на языковом вопросе".

Секретарь СНБО убеждён, что для Незалежной, если граждане продолжат говорить не на мове, создастся опасная ситуация.

Отметим, что и ранее Данилов выступал с громкими антироссийскими высказываниями. Так, ранее он призвал отказаться от названия "Донбасс", так как оно, по его словам, "навязано" Москвой.

Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В Москве не раз заявляли, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.