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Украинцев призвали готовиться к народной войне с Россией

11 ноября 2021, 19:15  •  63 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Генерал ВСУ посоветовал Киеву изучить опыт боевых действий Азербайджана против Нагорного Карабаха
Для успешного противостояния с Россией властям Украины нужно срочно перевооружить армию и подготовить сограждан к "народной войне". А для примера взять прошлогодние действия Баку в отношении непризнанной НКР. Такие советы киевскому режиму дал генерал-лейтенант, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире интернет-канала "Исландия".
Он считает, что Незалежная должна воспользоваться опытом Азербайджана в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, осенью 2020-го Баку смог решить противостояние в свою пользу благодаря, в том числе, поставкам современного оружия из Турции и Израиля, хотя в целом силы у противников были равны.
Романенко признал, что объективно военный потенциал России гораздо выше, чем у Украины, однако пример Азербайджана дает шанс ВСУ на определенный успех.
"У нас таких возможностей нет, потому это применение говорит о том, что нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это эффективно применять. И быть готовым к народной войне", – резюмировал генерал.
В Незалежной чуть ли не ежедневно на разных политических уровнях и в СМИ рассуждают о некой грядущей войне с РФ. Так, накануне с призывом готовиться к вооруженному вторжению неназванного противника призвал своих комбатантов бывший главарь запрещенного в России экстремистского бандформирования "Правый сектор*", а ныне новый советник главнокомандующего ВСУ неонацист Дмитрий Ярош.
Между тем, как полагает политолог Богдан Безпалько, единственным сценарием, при котором российская армия может войти на территорию Украины для защиты Донбасса является крупномасштабное наступление киевского режима на позиции ДНР и ЛНР.
* Организация запрещена на территории РФ

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