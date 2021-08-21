Украинцев привели в чувство предупреждением: Запад считает дни, чтобы снять санкции с России

Запад готов отказаться от санкций против России, считает украинский политолог Владимир Кацман. "С каждым днём они становятся всё более невыгодными", - объяснил эксперт.

США и Евросоюз постепенно меняют своё отношение к России и в скором времени могут отказаться от введённых ранее санкций. Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Кацман в эфире телеканала "Первый независимый".

Он пояснил, что санкции против России не принесли Западу желаемого эффекта. Более того, с каждым днём они становятся всё более невыгодными, поэтому западные страны ищут способы как-то отказаться от них.

По всему видно, что дело идёт к отмене санкций в отношении России. Думаю, несмотря на "Крымскую платформу", несмотря на все остальные факторы, Запад пересматривает своё отношение к России,

- заявил украинский политолог.

Он добавил, что Запад также уже устал от постоянных просьб и требований Украины оказать ей помощь. Поэтому в скором времени можно ожидать, что Киев оставят наедине со всеми его проблемами.

Им уже действительно надоела Украина с этим постоянным невыполнением тех или иных обязательств,

- цитирует Nation News слова Владимира Кацмана.

Политолог считает, что сейчас мнение Украины неинтересно ни России, ни Западу. Они решают все вопросы, связанные с Незалежной, без её непосредственного участия. И если Украина не изменит эту ситуацию, то окончательно лишится своей субъектности.