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Украинцев оскорбила русская озвучка "Сталкера": "Очень странно"
14 июня 2021, 21:20 • 65 • Политика
В Сети появился трейлер культовой игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Украинские геймеры оскорбились названием и русским переводом.
Украинским геймерам не понравилось, что в названии анонсированной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 используется слово "Chernobyl" вместо "Chornobyl". Они высказали своё недовольство разработчикам также за русскую озвучку в трейлере, якобы из-за этого игру будут считать не украинским, а русским достоянием.
В Твиттере можно увидеть такие комментарии: GSC_GW (GSC Game World - украинская компания, разработчик игры. - Ред.) имеет достаточно большую аудиторию, чтобы научиться правильно писать "Chornobyl", но они пишут слово через "е". Зачем? Чтобы было легче распознать? А трейлер? Выложен полностью на русском языке. Это дурной вкус!"
Еще один геймер тоже счёл выбор русского языка странным.
Были и более громкие слова: "Я не хочу "отменять" GSC_GW ни в коем случае. Я просто хотел, чтобы они поступили правильно после первого тизера. Обслуживать тех, кто осыпает этническими оскорблениями, как только не согласен, странный выбор".
Игра выйдет 28 апреля 2022 года и будет доступна по предзаказу.
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