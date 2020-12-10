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Украинцев обязали сидеть дома после новогодних праздников: Объяснили коротким иностранным словом

10 декабря 2020, 09:15  •  58 • В мире
Жителей Украины обязали сидеть дома после праздников. Новогоднее веселье плавно перетечёт в тот самый режим, который именуется коротким иностранным словом "локдаун". Власти уже назвали даты.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти месяц власти консультировались с региональными властями, эпидемиологами и представителями бизнес-сообщества. В результате удалось согласовать ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения заболевания.
Украинцев обязали сидеть дома после новогодних праздников. С 8 января в стране будет действовать строгий карантин. Датой завершения локдауна называют 24 января.
По словам украинского премьера, по всей стране в этот период будут закрыты все заведения общепита, кроме тех, что осуществляют доставку или готовят заказы навынос. Вводится запрет на работу магазинов непродовольственных товаров, а также развлекательных заведений, ТРЦ (кроме гипермаркетов, ветмагазинов, аптек и магазинов бытовой химии в них). Перестанут функционировать спортивные залы и фитнес-клубы.
Из образовательных учреждений работать будут только детские сады. Развлекательные, рекламные, спортивные, культурные и массовые мероприятия запрещены.
Украинское правительство обещает финансово поддержать работодателей, которые пострадают от карантинных ограничений.
Первый инфицированный на территории Украины был выявлен в самом начале марта. С 17 марта 2020 года в стране уже вводился локдаун. С 1 августа вводился так называемый адаптивный карантин, когда степень ограничений определялась эпидемиологической ситуацией в каждом конкретном регионе.
Но решения Киева устроили не всех чиновников на местах. С 14 по 30 ноября на территории Украины вводился "карантин выходного дня" - локдаун, действующий только по субботам и воскресеньям. Ровненская мэрия придумала хитрый план, чтобы обойти эти ограничения. Они просто объявили народу, что выходные дни отменяются в принципе.
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