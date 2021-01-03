Украинцев обрекли на смерть ради "откатов"? В Раде объяснили отказ от русской вакцины

Кива опубликовал возмущённый пост на Facebook, раскритиковав заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать русскую вакцину "Спутник V". Так, Ляшко заявил, что Киев не может зарегистрировать вакцину, которая не прошла все три стадии клинических испытаний.

Его поддержал председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, отметив, что закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии или Японии.

Депутат Илья Кива считает, что таким образом чиновники пытаются "выслужиться" перед Вашингтоном, чтобы ещё на этом и заработать.

"Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий - прим. ред.) в начале 2020 года заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством", - написал Кива, добавив, что при производстве вакцины "Спутник V" внутри страны этого сделать бы не удалось.

Парламентарий уверен, что действия украинских чиновников преступны и могут привести к тяжёлым последствиям для простых украинцев.

"Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!" - заявил Кива.

Ранее Виктор Медведчук рассказал о том, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав с заявлением о госрегистрации препарата "Спутник V".