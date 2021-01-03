Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
Главная / Политика

Украинцев обрекли на смерть ради "откатов"? В Раде объяснили отказ от русской вакцины

03 января 2021, 19:55  •  99 • Политика
Депутат Верховной рады Илья Кива считает, что отказ от регистрации русской вакцины "Спутник V" связан с желанием чиновников "выслужиться" перед Вашингтоном и получить "откаты". По его словам, простым украинцам остаётся только задыхаться и умирать от COVID.
Кива опубликовал возмущённый пост на Facebook, раскритиковав заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать русскую вакцину "Спутник V". Так, Ляшко заявил, что Киев не может зарегистрировать вакцину, которая не прошла все три стадии клинических испытаний.
Его поддержал председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, отметив, что закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии или Японии.
Депутат Илья Кива считает, что таким образом чиновники пытаются "выслужиться" перед Вашингтоном, чтобы ещё на этом и заработать.
"Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий - прим. ред.) в начале 2020 года заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством", - написал Кива, добавив, что при производстве вакцины "Спутник V" внутри страны этого сделать бы не удалось.
Парламентарий уверен, что действия украинских чиновников преступны и могут привести к тяжёлым последствиям для простых украинцев.
"Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!" - заявил Кива.
Ранее Виктор Медведчук рассказал о том, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав с заявлением о госрегистрации препарата "Спутник V".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
03 января 2021, 14:25
"Отец, дочь, мать и сын" больше не называть: Новые обозначения людей в США взбесили американцев
03 января 2021, 12:35
В Европе захотели отобрать российские территории
03 января 2021, 07:05
"Бронеподгузник" для морпеха: Обнародована самая ненавистная военными США экипировка
03 января 2021, 08:55
"Процесс распада необратим": Аксёнов пообещал Украине "новый Крым"
03 января 2021, 12:35
Трампу помогли найти последний шанс сохранить власть
03 января 2021, 16:15
В Норвегии объяснили отказ от "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2021, 01:35
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
30 декабря 2020, 23:20
Не прошло и нескольких минут: Навальный по-детски ответил Пескову
30 декабря 2020, 21:30
Зеленский "отомстил" России за Крым и Донбасс: На Украине появился новый запрет
02 января 2021, 08:10
«Сам ты на пiску» – Зеленский облажался в новогоднем обращении с Крымом
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.