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Украинцев натравят на короедов: Как в Чехии придумали применение трудовым мигрантам

24 сентября 2019, 04:54  •  116 • В мире
Достойную работу украинским мигрантам предложил Минсельхоз Чехии. Гастарбайтеры будут истреблять жуков-короедов.
Минсельхоз Чехии предложил работу трудовым мигрантам. В частности, украинцам. А выходцам из других постсоветских республик предложили устраиваться на работу в качестве борцов с жуками-короедами.
Для борьбы с насекомыми, по подсчетам чешских властей, понадобится порядка полутора человек в год, сообщает "Утро.ру". При этом сама программа рассчитана на три года. Таким образом, власти страны намереваются нанять в рамках программы около 4, 5 тысяч борцов с жуками.
Как сообщает местная пресса, несмотря на доступность предложения для мигрантов и обеспеченность рабочей визой, будущим борцам продлить разрешение на проживание нельзя, как и поменять цель визита.
В России же на эту новость отреагировали с юмором. "Европа наконец-то признала хохлов дятлами", "А с клопами? с клопами тоже надо бороться", – прокомментировали новость читатели портала "Взгляд".

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