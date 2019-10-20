Украинцев и белорусов будут считать русскоязычными без сдачи экзаменов

Гражданам Украины и Белоруссии больше не придется проходить собеседование для получения статуса носителей русского языка. Проект поправок был одобрен правительством России на заседании 17 октября.

Так, в случае если граждане указанных стран свободно владеют русским языком и хотят быть признанными в качестве носителей, им достаточно подать соответствующее заявление. Порядок подачи документов будет определен МВД России.

Согласно ч. 1 ст. 33 ФЗ «О гражданстве РФ», статус носителя может быть закреплен, если соискатель либо его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают либо проживали в России или на территориях, относившихся к Российской империи или СССР.

До настоящего момента украинцам и белорусам наряду с другими соискателями нужно было проходить собеседование с комиссией. Процедура проведения экзамена также будет унифицирована.

Проект поправок будет внесен в Госдуму.

Ранее в октябре в Совете Федерации осудили переход русскоязычных школ Украины на украинский язык.