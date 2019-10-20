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Украинцев и белорусов будут считать русскоязычными без сдачи экзаменов

20 октября 2019, 04:54  •  112 • Политика
Гражданам Украины и Белоруссии больше не придется проходить собеседование для получения статуса носителей русского языка. Проект поправок был одобрен правительством России на заседании 17 октября.
Так, в случае если граждане указанных стран свободно владеют русским языком и хотят быть признанными в качестве носителей, им достаточно подать соответствующее заявление. Порядок подачи документов будет определен МВД России.
Согласно ч. 1 ст. 33 ФЗ «О гражданстве РФ», статус носителя может быть закреплен, если соискатель либо его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают либо проживали в России или на территориях, относившихся к Российской империи или СССР.
До настоящего момента украинцам и белорусам наряду с другими соискателями нужно было проходить собеседование с комиссией. Процедура проведения экзамена также будет унифицирована.
Проект поправок будет внесен в Госдуму.
Ранее в октябре в Совете Федерации осудили переход русскоязычных школ Украины на украинский язык.

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