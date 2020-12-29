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Украинцев готовятся превратить в пушечное мясо: В СНБО отчитали Зеленского, но закон готовят

29 декабря 2020, 12:30  •  35 • Политика
В СНБО отчитали президента Украины Владимира Зеленского за идею мобилизовать население страны в случае войны с Россией, однако… готовят закон фактически о том же. В частности, украинцев готовятся превратить в пушечное мясо.
Напомним, что замсекретаря СНБО Сергей Кривонос весьма жёстко и недвусмысленно высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин в случае войны с Россией.
Судя по посланию из СНБО в адрес украинского лидера, здесь идею главы государства категорически не разделяют, подчёркивая, что ВСУ "не воюют мясом". Кривонос задал логичный вопрос президенту: даже если (чисто теоретически) и получится мобилизовать и мужчин и женщин, "они вообще смогут держать оружие в руках?". И тут же на него ответил однозначно: "Нет". Да и не хотят.
При этом, как стало известно, Кривонос выступил за скорейшее рассмотрение Верховной Радой проекта закона о территориальной обороне Украины. Документ предусматривает создание сил территориальной обороны, члены которой будут хранить дома стрелковое оружие. Фактически украинцев готовятся вооружать и использовать для неизвестных целей в качестве пушечного мяса.
По словам Кривоноса, указанный законопроект будет своеобразной "азбукой" территориальной обороны и "расставит все взаимоотношения, начиная от президента Украины, заканчивая последним гражданином Украины, который проживает на далёком хуторе или в далёком селе".
Он также отметил, что на сегодняшний день задачей номер один является обучение граждан использованию стрелкового оружия.

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