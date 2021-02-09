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Украинцев готовят к кровавой бойне в Донбассе

09 февраля 2021, 00:55  •  115 • Украина

Стремление отвлечь украинцев от внутренних экономических и политических проблем, а также провал США в РФ с «навальнистами» могут вылиться в новую эскалацию боевых действий в Донбассе для создания новой точки напряжения для России.

Об этом у себя в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Только за последние дни в ДНР обстрелами из миномётов повреждены несколько объектов энергетики, дома, и ранены двое мирных жителей.

На Украине проводятся организационные мероприятия по усилению боевой готовности войск. 2 февраля президент Владимир Зеленский издал распоряжение о проведении инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ. На складах пересчитывают боеприпасы, а военкоматы сверяют списки призывников», – написал Журавко.

Он напомнил недавние слова главы МВД Арсена Авакова, объявившего об окончании перемирия.

«О том, что инициатором войны выступила украинская сторона, министр скромно умолчал. Кровавый Аваков также отметил, что на восточный фронт для руководства действиями послан главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это может быть признаком подготовки большой военной операции.

Возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе может стать для Зеленского удобным манёвром для отвлечения внимания народа от провалов во внутренней политике.


Это, прежде всего, массовая социальная напряжённость по поводу беспрецедентного увеличения коммунальных тарифов, которое пока не удаётся сбить полицейскими методами. Также наметился рост недовольства реформой образования (ликвидация русскоязычных школ и старшей школы), провалом вакцинации от ковид-19 и закрытием оппозиционных телеканалов, замена их на более агрессивные и националистические», – пояснил Журавко.

Вместе с тем он допустил, что наметившееся обострение на Донбассе обусловлено не только внутренними украинскими причинами.

«К обострению войны подталкивают американцы и другие европейские сателлиты режима Байдена. Недавно в своей первой речи о внешней политике новый президент США Джо Байден заявил, что США «заставят Россию платить большую цену за свои действия», и что «дни, когда США пасовали перед агрессией РФ, закончились». 26 января в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Байден прямо называл происходящее на Донбассе агрессией РФ против Украины.

При этом США явно отбросили все стопоры в проведении антироссийской политики и пошли ва-банк: инициировали попытку государственного переворота в России», – добавил политик.

Однако, как известно, акции в поддержку «назначенного ими знамени цветной̆ революции» блогера-либерала Алексея Навального в РФ провалились.

В связи с этим, считает Журавко, организовать военное обострение на Донбассе, чтобы создать новую точку напряжения для России – вполне в интересах американцев.

«Своих украинских исполнителей̆, которые станут жертвами подобной̆ провокации, им, разумеется, ни капельки не жалко. Украинцы, вопрос к вам. Вы готовы умирать за США и меркантильные интересы ваших безумных, вороватых правителей?» – подытожил экс-депутат.

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