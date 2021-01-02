Украинцев будут вакцинировать "Спутником V"? Первый бунт против убийственной политики Киева

Харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину.Как отметил Медведчук, харьковская компания "Биолек" является одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины, поэтому у компании хватит мощность для производства вакцины от COVID-19.30 декабря 2020 года "Биолек" обратился в Министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр Минздрава с запросом на регистрацию на территории страны медицинского препарата - вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", сказано в заявлении Медведчука.Он уточнил, что разработчик русской вакцины "Спутник V" дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. В случае получения разрешения производство вакцины можно организовать в срок от 3 до 6 месяцев."В результате переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года", - подчеркнул Медведчук.Он добавил, что таким образом страна приобретёт независимость в вопросе противодействия пандемии COVID-19."Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века", - уверен политик.Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал отказ от российской вакцины от коронавируса и туманную перспективу получения препарата на Западе "спланированной операцией по уничтожению украинского народа".Между тем президент России Владимир Путин допускал возможность поставок вакцины Киеву. Глава государства уточнил, что для этого необходим как минимум запрос властей страны.Президент Украины Владимир Зеленский торопиться при этом не стал, призвав людей ждать вакцину, которую пообещал Евросоюз. В Минздраве Украины отметили, что о закупке вакцины из России до завершения третьей стадии клинических испытаний говорить рано.