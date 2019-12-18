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Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта

18 декабря 2019, 14:54  •  97 • Украина
Правительство Украины приняло решение разрешить гражданам выезд с территории страны в Россию только по заграничным паспортам, норма начнёт действовать с 1 марта 2020 года. Об этом заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
 
Reuters
 

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих с Украины на территорию России», — цитирует «Громадське» главу правительства.

По его словам, подобная норма облегчит прохождение российско-украинской границы и уменьшит время на оформление в пограничной службе.

«При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — добавил Гончарук.

Ранее в МИД Украины заявляли, что правительство с 1 марта 2020 года может запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

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