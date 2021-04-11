Украинцам запретят строить дома из материалов, не одобренных Евросоюзом и США

ФАН. Профильный комитет по вопросам здравоохранения Верховной рады Украины расширил список строительных материалов, которые в ближайшее время должны быть запрещены к использованию на всей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса. Согласно официальной информации, под соответствующие санкции попадут силикатный кирпич, некоторые виды пенобетона и даже водопроводные трубы. Как утверждают киевские власти, на смену «советским панелям и шиферу» должны прийти «цивилизованные западные аналоги». По мнению независимых экспертов, ни Запад, ни абсолютное большинство украинцев это стремление властей не оценят. В ситуации разбирался корреспондент

Еще 6 апреля нынешнего года на рассмотрение украинского парламента поступил законопроект под номером 4142. Документ, имеющий рабочее название «О системе общественного здоровья», предусматривает введение полного запрета на использование асбеста и его производных, а также силикатов во всех отраслях хозяйственной деятельности, прежде всего в строительстве. Уже 8 апреля депутаты Рады в первом чтении приняли основные положения этого законопроекта. Они фактически ввели мораторий на реализацию кровельного шифера.

«Это забота о здоровье наших граждан. Асбест является канцерогеном, вызывающим онкологические заболевания, — говорится в пояснительной записке к документу. — В дальнейшем на Украине будут использоваться только те образцы, которые используются в цивилизованном мире».

Что именно подразумевается под словосочетанием «цивилизованный мир», в данном контексте не указано. Свое мнение по этому поводу выразил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, предположивший, что здесь речь идет об «интересах олигархических кланов».

«Совершенно непонятно, чего в этом вопросе больше — медицины или экономики, — отметил он на одном из мероприятий в Киеве. — Скорее всего, идет борьба за рынок стройматериалов, поскольку «экологически чистые» аналоги вдвое, а то и втрое дороже «устаревших».

При этом Протас недвусмысленно дал понять, что в некоторых странах Евросоюза материалы, содержащие асбест и его производные, до сих пор используются на отдельных объектах.

По словам европейского наблюдателя Александра Митца, в документе 4142 следует искать политическую составляющую.

«Украина в очередной раз хочет позиционировать себя с ЕС и США, — подчеркнул он в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей. — Киеву необходимо показать всему миру, что он готов консультироваться с Брюсселем и Вашингтоном по любому поводу, даже по вопросам шифера, кирпича или асфальта. При этом украинским властям явно все равно, как к этому отнесутся рядовые украинцы».

Не считаясь с какой-либо реакцией избирателей, группа депутатов Верховной рады решила добавить к новому законопроекту еще ряд пунктов. Под киевские санкции в ближайшее время могут попасть кирпич (силикатный и облицовочный), асбестоцемент и несколько видов бетона.

«Мы доведем начатое дело до конца», — утверждают народные избранники из партии «Слуга народа».

«У меня сейчас одна проблема — починить крышу разваливающегося сарая. Мне все равно, какие новые запреты придумают наши правители, — говорит дачник из Сум Виктор Пилецкий. — Если захочу — построю новый дом из запрещенного кирпича. Спрашивать не буду ни у Киева, ни у Европы!»

Подобные настроения можно наблюдать и в украинском сегменте Всемирной паутины.

«Украина превратилась в страну запретов — нельзя смотреть оппозиционные телеканалы, нельзя открыто выражать уважение к памяти СССР, нельзя сомневаться в «правильности» западного вектора государства, — говорится в сообщении на одном из популярных киевских форумов. — Теперь нам запретят строить и ремонтировать собственные жилища. Это ли не бред?»

Вопрос остается риторическим, учитывая, что последний пост из интернета был удален.