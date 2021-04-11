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Украинцам запретят строить дома из материалов, не одобренных Евросоюзом и США
11 апреля 2021, 19:00 • 265 • Украина
Профильный комитет по вопросам здравоохранения Верховной рады Украины расширил список строительных материалов, которые в ближайшее время должны быть запрещены к использованию на всей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса. Согласно официальной информации, под соответствующие санкции попадут силикатный кирпич, некоторые виды пенобетона и даже водопроводные трубы. Как утверждают киевские власти, на смену «советским панелям и шиферу» должны прийти «цивилизованные западные аналоги». По мнению независимых экспертов, ни Запад, ни абсолютное большинство украинцев это стремление властей не оценят. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.
Еще 6 апреля нынешнего года на рассмотрение украинского парламента поступил законопроект под номером 4142. Документ, имеющий рабочее название «О системе общественного здоровья», предусматривает введение полного запрета на использование асбеста и его производных, а также силикатов во всех отраслях хозяйственной деятельности, прежде всего в строительстве. Уже 8 апреля депутаты Рады в первом чтении приняли основные положения этого законопроекта. Они фактически ввели мораторий на реализацию кровельного шифера.
Что именно подразумевается под словосочетанием «цивилизованный мир», в данном контексте не указано. Свое мнение по этому поводу выразил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, предположивший, что здесь речь идет об «интересах олигархических кланов».
При этом Протас недвусмысленно дал понять, что в некоторых странах Евросоюза материалы, содержащие асбест и его производные, до сих пор используются на отдельных объектах.
По словам европейского наблюдателя Александра Митца, в документе 4142 следует искать политическую составляющую.
Не считаясь с какой-либо реакцией избирателей, группа депутатов Верховной рады решила добавить к новому законопроекту еще ряд пунктов. Под киевские санкции в ближайшее время могут попасть кирпич (силикатный и облицовочный), асбестоцемент и несколько видов бетона.
Подобные настроения можно наблюдать и в украинском сегменте Всемирной паутины.
Вопрос остается риторическим, учитывая, что последний пост из интернета был удален.
Автор: Леонид Андросов
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