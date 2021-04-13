Мэр крошечного украинского города Тростянец с населением меньше 20 тысяч жителей Юрий Бова считает, что людям нужно объяснить, за что они будут проливать кровь.

В ходе слушаний на тему государственной региональной политики в комитете по вопросам организации государственной власти Рады Бова выразил сожаление, что некоторые районы Украины заселены русскоговорящими людьми. Речь идёт об областях, которые граничат с Россией.

"К сожалению, большая часть территории заселена русскоговорящим населением", - произнёс мэр города в Сумской области.

Он заявил, что от этих людей во многом зависит независимость Украины.

"Люди должны понять, за что они будут проливать кровь", - произнёс чиновник, не оставляя шансов на мирную жизнь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что официальный Киев воюет против собственного народа. В 2014 году к власти пришли "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения". Они начали выдавливать языки национальных меньшинств.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель недавно заявила, что существует некий "украинский русский язык", так как украинский в его чистом виде является "пока ещё неосознанным состоянием". Она призвала демонополизировать русский. Политолог Дмитрий Перлин назвал "украинский русский" выдумкой, которую озвучили, чтобы "заболтать население" и отвлечь от по-настоящему серьёзных проблем.