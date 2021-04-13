Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
Главная / Политика

Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь

13 апреля 2021, 02:10  •  70 • Политика
Мэр крошечного украинского города Тростянец с населением меньше 20 тысяч жителей Юрий Бова считает, что людям нужно объяснить, за что они будут проливать кровь.
В ходе слушаний на тему государственной региональной политики в комитете по вопросам организации государственной власти Рады Бова выразил сожаление, что некоторые районы Украины заселены русскоговорящими людьми. Речь идёт об областях, которые граничат с Россией.
"К сожалению, большая часть территории заселена русскоговорящим населением", - произнёс мэр города в Сумской области.
Он заявил, что от этих людей во многом зависит независимость Украины.
"Люди должны понять, за что они будут проливать кровь", - произнёс чиновник, не оставляя шансов на мирную жизнь.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что официальный Киев воюет против собственного народа. В 2014 году к власти пришли "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения". Они начали выдавливать языки национальных меньшинств.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель недавно заявила, что существует некий "украинский русский язык", так как украинский в его чистом виде является "пока ещё неосознанным состоянием". Она призвала демонополизировать русский. Политолог Дмитрий Перлин назвал "украинский русский" выдумкой, которую озвучили, чтобы "заболтать население" и отвлечь от по-настоящему серьёзных проблем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 22:30
Свой - чужой: Наталья Поклонская ответила на вопросы русских о Крыме и Боге
12 апреля 2021, 22:30
Посидел из-за Навального, побегал с Зеленским. Журналист CNN рассказал о поездке в Донбасс
12 апреля 2021, 22:30
CNN присоединил к России декоммунизированный Днепропетровск
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева
13 апреля 2021, 00:20
Зачем Зеленскому разговор с Путиным: Политэксперт объяснил игру Киева
12 апреля 2021, 22:30
Путин назвал главные угрозы в инфосфере для России и мира
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили ...
13 апреля 2021, 00:20
Зачем Зеленскому разговор с Путиным: Политэксперт объяснил игру Киева
13 апреля 2021, 00:20
Как война в Донбассе поможет США заработать: Экс-депутат Рады раскрыла схему
13 апреля 2021, 00:20
"Спутник V" стал доступен 40% населения Земли: Индия ускоренно одобрила вак...
13 апреля 2021, 00:20
Рогозин резко ответил на "забывчивость" США о Гагарине: "Хотя странно&...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.