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Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
13 апреля 2021, 02:10 • 70 • Политика
Мэр крошечного украинского города Тростянец с населением меньше 20 тысяч жителей Юрий Бова считает, что людям нужно объяснить, за что они будут проливать кровь.
В ходе слушаний на тему государственной региональной политики в комитете по вопросам организации государственной власти Рады Бова выразил сожаление, что некоторые районы Украины заселены русскоговорящими людьми. Речь идёт об областях, которые граничат с Россией.
"К сожалению, большая часть территории заселена русскоговорящим населением", - произнёс мэр города в Сумской области.
Он заявил, что от этих людей во многом зависит независимость Украины.
"Люди должны понять, за что они будут проливать кровь", - произнёс чиновник, не оставляя шансов на мирную жизнь.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что официальный Киев воюет против собственного народа. В 2014 году к власти пришли "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения". Они начали выдавливать языки национальных меньшинств.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель недавно заявила, что существует некий "украинский русский язык", так как украинский в его чистом виде является "пока ещё неосознанным состоянием". Она призвала демонополизировать русский. Политолог Дмитрий Перлин назвал "украинский русский" выдумкой, которую озвучили, чтобы "заболтать население" и отвлечь от по-настоящему серьёзных проблем.
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