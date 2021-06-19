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Украинцам "перевели" действия команды Байдена: "Продолжайте, пока лбы не проломите"

19 июня 2021, 01:20  •  28 • Политика
Юлия Витязева "перевела" и доступным языком объяснила украинцам, что на самом деле означают действия команды Джо Байдена. "Продолжайте, пока лбы не проломите", - написала журналист.
Белый дом приостановил выделение пакета военной помощи Украине. Теперь Киев не получит летального вооружения, стрелкового оружия, систем ПВО малой дальности и так далее. Пакет помощи целиком составлял 100 миллионов долларов.
Витязева в своём Telegram-канале проиллюстрировала реакцию украинцев на эту новость популярным интернет-мемом. На картинке – стоп-кадр из фильма "Бриллиантовая рука", когда Лёлик и Козодоев пришли к шефу и объясняют, что "гипс снимают, клиент уезжает". Под изображением фраза "Шеф, всё пропало".
Журналист не очень лестно отозвалась об интеллектуальных способностях украинцев и "перевела" действия команды Байдена на понятный язык. По её мнению, американский президент просто "сдаёт Украину Путину". Причём Киев и подконтрольные ему территории всё ещё молятся на Байдена.
В качестве доказательства Витязева привела цепочку последних решений Белого дома. Сначала были сняты санкции с "Северного потока – 2". Теперь заморожено оказание военное помощи. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уже заговорила об автономии на Донбассе.
"А вы продолжайте молиться, пока лбы не проломите!" – не без сарказма обратилась Витязева к украинцам.

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