Украинцам предстоит конкуренция даже за нищенское существование

Пока украинские чиновники и политики рассказывают о своих «достижениях», в стране катастрофически растёт уровень безработицы и нищеты.Об этом сообщили в пресс-службе Украинского института политики.«С марта по апрель 2020 года на Украине количество свободных вакансий сократилось в пять раз – от 320 тыс. до 64тыс. А средняя заработная плата по всем предлагаемым вакансиям Государственной службы занятости Украины составила – 6.645 грн.При этом, по информации Государственной службы занятости, в настоящее время там зарегистрировано уже около 54 тысяч вакансий. Это на треть меньше, чем по состоянию на эту же дату в 2019 году, говорят в Государственной службе занятости. В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день. Официально зарегистрированных безработных в Украине уже более 400 тысяч. И, следовательно, дефицит вакансий в настоящее время составляет около -346 тыс.», – говорится в сообщении.В Институте подчеркнули, что дефицит вакансий в стране возрастает, как и уровень конкуренции.«По состоянию на январь – март 2020 г., согласно данным сайта Государственной службы занятости, количество зарегистрированных безработных в стране составило 508.4 тыс. человек при 320.7 тыс. вакансиях. Дефицит вакансий соответственно составил –187.7 тыс.По состоянию на 1 апреля 2020 г. количество безработных составляло 349 тыс. человек при 64 тыс. вакансий. Дефицит вакансий соответственно составил –285 тыс.За последние три месяца дефицит вакансий в Украине увеличился на 84%. А с начала апреля на 21% и сейчас составляет около –346 тыс.При этом, согласно отчета, средний размер предлагаемой заработной платы по вакансиям в Украине составляет всего лишь 6.645 гр.», – добавили в в пресс-службе.В сообщении также отметили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и глобального экономического кризиса ситуация стремительно становится всё хуже – миллионы украинцев возвращаются из-за границы в то время, как количество свободных вакансий стремительно падает.«Как мы убедились, официальных вакансий в Украине мало, и они низкооплачиваемые. К сожалению, в настоящее время государство способно предложить своему населению только уровень жизни, который в условиях высокой конкуренции граничит с бедностью. А в остальном, украинцы вынуждены позаботиться о себе сами, в том числе, заниматься поиском дополнительных доходов для своего достойного существования», – резюмировали в Институте.