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Украинцам представили методичку по доносам на русскоговорящих продавцов

12 января 2021, 23:00  •  65 • Политика
Фото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Граждане Незалежной начинают жить в окружении сплошной мовы
С 16 января на Украине в сфере услуг должен применяться исключительно государственный язык. Если же мовой станут пренебрегать обслуживающие потребителей сотрудники, в помощь украинцам выпущена специальная методичка для жалоб. Методичку опубликовал на своей странице в "Фейсбук" уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.
Омбудсмен заявил о необходимости писать кляузы на говорящих по-русски продавцов и официантов и присылать ему доносы на почтовый ящик. Чиновник сочинил целый алгоритм, как действовать обделенным мовой в магазинах или парикмахерских гражданам Незалежной, чтобы противостоять "великому и могучему".
Сначала он предлагает попробовать клиенту решить ситуацию на месте и попросить работника сферы услуг обслужить его на госязыке. Если ему отказано, нужно обратиться к руководству учреждения. При повторном отказе, зафиксировать сей факт с помощью фото или видео и записать данные нарушителя. Затем гражданину рекомендуют оформить языковую обиду в адрес уполномоченного и отправить по почте.
"Жалобы подаются в течение полугода со дня обнаружения заявителем нарушения", – отметил пан Креминь.
В уведомлении должен присутствовать e-mail отправителя для обратной связи, при этом подписываться под жалобой не обязательно, подчеркнул чиновник.
Между тем, шеф ведомства не издал методичку для русскоговорящих украинцев или представителей иных нацменьшинств, которые не смогут добиться от сотрудников магазина обслуживания на родном языке.
На момент написания новости методичкой поделились 14 человек.
Согласно новому положению закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступает в эту субботу, все предприятия сферы услуг в соборной независимо от формы собственности, в том числе магазины, рестораны и АЗС, обязаны обслуживать клиентов исключительно на мове.

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