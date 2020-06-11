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Украинцам предложили силой захватить Крым
11 июня 2020, 00:00 • 97 • Политика
Полуостров можно только "отобрать", заявил бывший министр иностранных дел Незалежной
"Возвращение" Крыма в состав Украины возможно только в одном случае – при силовом захвате, намекнул Павел Климкин.
Так политик ответил на слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что Россия сама отдаст регион, когда поймет, что сотворила, и "устыдится".
По мнению Климкина, такого развития событий ждать не приходится и полуостров нужно отвоевывать. В своем "Твиттер" он написал, что не стоит смотреть на российское государство через розовые очки – россияне ничего добровольно отдавать не будут.
Как напоминает издание "Свободная пресса", ранее глава Незалежной заявил, что наладить отношения между двумя странами можно только, если Крым будет присоединен к Украине. При этом украинский лидер выразил надежду, что "российскому народу через несколько лет станет стыдно" за воссоединение полуострова с РФ и тогда регион снова станет частью Украины.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в Киеве рассчитывают на внешних и внутренних врагов Москвы и ждут развала России.
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