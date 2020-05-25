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Украинцам предложили "поставить на колени Европу" за Адольфа Гитлера
25 мая 2020, 19:55 • 192 • Политика
Глумливую компьютерную игру выпустили на Украине. Потенциальным игрокам предложили "поставить на колени Европу" за Адольфа Гитлера и провести парад на Красной площади.
Украинская студия Starni Games выпустила в Steam стратегию под названием Strategic Mind: Blitzkrieg. Игрокам предлагается возглавить армию Адольфа Гитлера и пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, проведя свой нацистский парад на Красной площади. Игра на Украине, по всей видимости, будет продаваться открыто. О премьере пишет "Взгляд".
Пользователю дадут возможность управлять разными военными силами, в том числе наземными или воздушными. Замысел создателей стратегии в том, что некоторые из сражений могут закончиться не так, как произошло в реальности. В результате нацистская Германия сможет "поставить на колени всю Европу".
Создатели игры настаивают, что писалась она знатоками истории...
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