Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / Политика

Украинцам предложили "поставить на колени Европу" за Адольфа Гитлера

25 мая 2020, 19:55  •  192 • Политика
Глумливую компьютерную игру выпустили на Украине. Потенциальным игрокам предложили "поставить на колени Европу" за Адольфа Гитлера и провести парад на Красной площади.
Украинская студия Starni Games выпустила в Steam стратегию под названием Strategic Mind: Blitzkrieg. Игрокам предлагается возглавить армию Адольфа Гитлера и пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, проведя свой нацистский парад на Красной площади. Игра на Украине, по всей видимости, будет продаваться открыто. О премьере пишет "Взгляд".
Пользователю дадут возможность управлять разными военными силами, в том числе наземными или воздушными. Замысел создателей стратегии в том, что некоторые из сражений могут закончиться не так, как произошло в реальности. В результате нацистская Германия сможет "поставить на колени всю Европу".
Создатели игры настаивают, что писалась она знатоками истории...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



192
Источник
Похожие новости
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факты
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Путина
25 мая 2020, 14:55
Сергея Собянина отправили в отставку "Синие ведёрки": "Претензии есть у российских элит"
25 мая 2020, 02:55
"Подонок избивал собственную мать": Соловьёв назвал факты из жизни оскорбившего "Бессмертный полк"
25 мая 2020, 17:55
Чей Крым? Звёздные ответы – стыдные, политические и открытые. Такие, что сердце сжимается
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызва...
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
19 мая 2020, 07:55
Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
24 мая 2020, 19:55
Михалков "умыл и положил на лопатки" обидчиков. От Грефа и Гейтса перешёл к Познеру и Гусеву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.