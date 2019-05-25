Украинцам предложили дату для празднования "дня освобождения" от Порошенко

Украинцам предложили праздновать 20 мая день освобождения от Петра Порошенко. Соответствующая инициатива появилась в петиции, размещенной на сайте украинского лидера.

В предложении говорится, что Украина наконец лишилась президента Порошенко, что следует увековечить памятным днем.

Автор идеи предложил на законодательном уровне "объявить 20 мая государственным праздником и отмечать со всеми торжествами", передает РИА ФАН.

На данный момент петицию подписали несколько сотен человек.

Напомним, 20 мая прошла инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, которого на выборах поддержали более 73% избирателей.