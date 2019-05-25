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Украинцам предложили дату для празднования "дня освобождения" от Порошенко

25 мая 2019, 04:39  •  49 • В мире
На сайте президента Украины появилась петиция с призывом праздновать "день освобождения" от Петра Порошенко. Автор петиции, опубликованной на сайте, выдвинул для празднования дату 20 мая.
Украинцам предложили праздновать 20 мая день освобождения от Петра Порошенко. Соответствующая инициатива появилась в петиции, размещенной на сайте украинского лидера.
В предложении говорится, что Украина наконец лишилась президента Порошенко, что следует увековечить памятным днем.
Автор идеи предложил на законодательном уровне "объявить 20 мая государственным праздником и отмечать со всеми торжествами", передает РИА ФАН.
На данный момент петицию подписали несколько сотен человек.
Напомним, 20 мая прошла инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, которого на выборах поддержали более 73% избирателей.

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