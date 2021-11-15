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Украинцам поставили в пример независимых финнов в отношениях с Москвой
15 ноября 2021, 14:15 • 188 • Политика
Роковая ошибка Киева может лишить Незалежную государственности
Украина и республики Прибалтики спутали независимость с отрицанием истории, за что и поплатились. Теперь им грозит не только углубление социально-экономического кризиса, но и исчезновение с политической карты мира. Об этом предупредил экс-глава израильской спецслужбы, политолог Яков Кедми.
Он напомнил о том, что Украина процветала, будучи в связке с Россией. После распада СССР Киев начал строить будущее с отрицания истории и разрыва связей с Москвой. Но для утверждения собственного суверенитета и истиной независимости вовсе не нужно враждовать с прежним центром. Это отлично видно на примере Финляндии, высказался политолог в эфире ITON-TV. Выйдя из-под руководства Москвы, Хельсинки не стал сносить памятники, объявлять врагом СССР и Россию – и в итоге мы сейчас видим успешное независимое государство.
"К сожалению, ни Украина, ни прибалты не пошли по этому пути, совершив роковую ошибку с построением политики на вражде с Россией. Это может привести к тому, что в будущем они не смогут существовать в рамках своего государства",
– приводит Общественная служба новостей мнение Кедми. По его прогнозу, все идет к тому, что Украина, как и Латвия, Литва и Эстония могут попросту скоро исчезнуть с политической карты.
Ранее Кедми указал на главное преимущество российских солдат перед американскими.
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