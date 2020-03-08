Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса

Украинцам следует подготовиться к жизни после коллапса, поскольку президент страны Владимир Зеленский не сможет исправить последствия деятельности команды своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко в комментарии для издания «Главред».«Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности», — считает он.Как утверждает политолог, команда Порошенко смогла полностью разрушить ценности госслужбы.«Судорожные попытки Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство - апофеоз этого демонтажа государственного управления», — отметил он.Зеленский же, считает политолог, имел время для реформ, однако упустил эту возможность из-за отсутствия правильной расстановки приоритетов. В результате, уверен эксперт, профессиональные управленцы, которые крайне необходимы современной Украине, не хотят «связываться с этой жижей».Ранее, 4 марта, Рада отправила премьер-министра Украины Алексея Гончарука в отставку. На его место утвержден Денис Шмыгаль. Парламент также проголосовал за утверждение нового состава правительства, предложенного Шмыгалем. Главой Минобороны назначен генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран. МИД возглавил бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, а возглавлявший внешнеполитическое ведомство Вадим Пристайко занял место Кулебы. В обновленном кабмине свои должности сохранили только четыре министра — глава МВД Арсен Аваков, глава Минюста Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.