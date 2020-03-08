|
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
08 марта 2020, 23:35 • 117 • Украина
Украинцам следует подготовиться к жизни после коллапса, поскольку президент страны Владимир Зеленский не сможет исправить последствия деятельности команды своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко в комментарии для издания «Главред».
«Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности», — считает он.
Как утверждает политолог, команда Порошенко смогла полностью разрушить ценности госслужбы.
«Судорожные попытки Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство - апофеоз этого демонтажа государственного управления», — отметил он.
Зеленский же, считает политолог, имел время для реформ, однако упустил эту возможность из-за отсутствия правильной расстановки приоритетов. В результате, уверен эксперт, профессиональные управленцы, которые крайне необходимы современной Украине, не хотят «связываться с этой жижей».
Ранее, 4 марта, Рада отправила премьер-министра Украины Алексея Гончарука в отставку. На его место утвержден Денис Шмыгаль. Парламент также проголосовал за утверждение нового состава правительства, предложенного Шмыгалем. Главой Минобороны назначен генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран. МИД возглавил бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, а возглавлявший внешнеполитическое ведомство Вадим Пристайко занял место Кулебы. В обновленном кабмине свои должности сохранили только четыре министра — глава МВД Арсен Аваков, глава Минюста Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 марта 2020, 06:39
|
04 марта 2020, 09:35
|
02 марта 2020, 15:35
|
06 марта 2020, 06:35
|
05 марта 2020, 09:35
|
08 марта 2020, 12:35
|
03 марта 2020, 11:35