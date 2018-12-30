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″Украинцам осталось ещё "Белые каски" завезти″: Соловьев подсказал следующий шаг по ″химатаке″ в Донбассе
30 декабря 2018, 13:09 • 126 • В мире
После заявления представителя миноброны Украины Вадима Скибицкого о подготовке ″химатаки″ в Донбассе телеведущий Владимир Соловьев подсказал следующий шаг, который предполагается сделать в этом направлении. ″Украинцам осталось ещё "Белые каски" завезти″, - отметил журналист в своем Twitter.
Напомним, раннее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий фактически обвинил Россию в намерении провести ″химатаку″ в Донбассе. Он также утверждает, что в декабре якобы именно из России прибыла группа экспертов по боевым ядам.
″Российские спецслужбы рассчитывают на значительное количество жертв среди гражданского населения″, - цитирует Скибицкого УНИАН.
Комментируя это заявление, ведущий Владимир Соловьев недоумевает:
″Они только что проснулись? - уточнил журналист в своем Twitter. - Или думают; что зеркалить круто?″
Он также отметил, что ″наши давно бьют тревогу″, указывая на то, что и ополченцы Донбасса, и различные представители России уже не раз заявляли о подготовке химической провокации на востоке Украины с применением боевых отравляющих веществ. И особенно подчёркивалось, что подготовку ведёт именно украинская сторона.
Недавняя информация разведки ополченцев ДНР подтвердила, что подготовка провокации уже на финальной стадии - цистерны с химикатами ВСУ подвезли к линии разграничения.
″Украинцам осталось ещё "Белые каски" завезти...″ - подсказал Соловьев следующий шаг по ″химатаке″ в Донбассе.
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