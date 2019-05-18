«Украинцам не нужны националистические лозунги»: в России отреагировали на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма

Киев «вернёт» Крым и освободит полуостров от «оккупации». Такое заявление сделал избранный президент Украины Владимир Зеленский в день 75-летия с начала депортации крымских татар. Между тем представители Крыма считают, что Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко. В Госдуме отметили, что население Украины ждёт не громких фраз о противостоянии, а реальных действий, в частности прекращения войны в Донбассе. В Госсовете полуострова подчеркнули, что заявления украинских властей о принадлежности Крыма уже не находят поддержки на международной арене.

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма, прошли в мемориальном комплексе «Путь возрождения народов Крыма» на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе, 18 мая 2019 года РИА Новости © Алексей Мальгавко

Крымские политики критически встретили заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о намерении в будущем «освободить» полуостров и вернуть его в состав Украины. Парламентарии отмечают, что в своей риторике новые киевские власти начинают повторять ошибки Петра Порошенко, которые привели предшественника Зеленского к политическому краху.

В субботу, 18 мая, в день 75-й годовщины с начала депортации крымских татар, Зеленский заявил, что сейчас этот народ «вновь стал жертвой репрессий», и выразил уверенность в том, что Крым в конечном счёте вернётся в состав Украины.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдём его вместе с кырымлы (крымскими татарами. — RT). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая тёмная ночь заканчивается рассветом», — написал Зеленский.

По словам члена комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, крымские татары больше не будут разменной монетой в «дорогостоящем украинском политическом шоу».

«Десятилетиями украинские политики пытались столкнуть лбами многонациональный и многоконфессиональный народ Крыма, пренебрежительно недооценивая нашу вековую дружбу. Десятилетиями лжепатриоты народа Украины, будучи депутатами Верховной рады и имея доступ к правительственной кормушке, зарабатывали деньги на беде людей», — отметила сенатор.

Собеседница RT обратила внимание на то, что историческая справедливость в этом непростом вопросе была восстановлена лишь после воссоединения Крыма с Россией, когда Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Ковитиди напомнила, что всего в период с августа 1941-го по июнь 1944-го из Крыма были депортированы 277 тыс. человек, в том числе более 183 тыс. татар, свыше 53 тыс. немцев, 15 тыс. греков, почти 12,5 тыс. болгар и более 9,5 тыс. армян.

«Моя семья тоже была депортирована из Крыма на Урал, и все мы благодарны президенту России. Мы помним и скорбим обо всех жертвах депортации, а наши сердца и взоры устремлены в будущее нашей страны, России, и будущее нашей любимой республики», — подчеркнула политик.

Член комитета Совфеда по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков также обратил внимание на то, что многонациональный народ полуострова формировался тысячелетиями, поэтому неверно говорить о нём как о родине исключительно крымских татар.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков не исключил, что весь политический запал нового президента Украины может уйти в демагогию: «в пустые разговоры о «достоинстве и чести», «освобождении родины крымских татар» от некой оккупации и прочую риторическую белиберду».

«Как бы эта зона не стала единственной, где проявит себя Зеленский», — отметил Пушков.

«Ночь для Севастополя и Крыма закончилась весной 2014 года»

Комментируя последние заявления Владимира Зеленского, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что избранный президент Украины «вновь затянул заунывную песню, которую мы пять лет слушали» в исполнении его предшественника Петра Порошенко. При этом политик усомнился в том, что отдавшим голоса за Зеленского украинским избирателям понравится продолжение политики Порошенко.

«Их волнует мир в Донбассе, объединение страны, а не очередной виток националистических маршей и лозунгов. Зеленскому стоит прекратить реальный геноцид своего народа, который развязал его предшественник — миллионы украинцев покидают страну, умирают, не получив медицинской помощи, собирают последние копейки, чтобы купить еду», — сказал Белик.

«Господину Зеленскому стоит знать: ночь для Севастополя и Крыма закончилась весной 2014 года. Рассвет, о котором президент Украины написал на своей странице в Facebook, уже наступил, когда мы вернулись в Россию. Другого нам не надо», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT констатировал, что Зеленский начинает повторять ошибки и риторику Порошенко, который на протяжении пяти лет говорил о грядущем возвращении Крыма, украинском флаге над Севастополем и другими городами полуострова, а также делал прочие заявления в подобном ключе.

Политик подчеркнул, что ни Петру Порошенко, ни Владимиру Зеленскому, ни будущим киевским лидерам никогда не удастся вернуть Крым в состав Украины, поскольку пять лет назад жители полуострова сами сделали свой выбор — «и историческая справедливость тогда восторжествовала раз и навсегда».

«Крым — часть Российской Федерации, и ни с кем никто обсуждать этот вопрос не будет. Как мы видим, в мире украинская риторика относительно Крыма в принципе уже практически не находит никакой поддержки. Крымский вопрос не поднимается ни на каких международных площадках, потому что все отдают себе отчёт, что за пять лет действительно произошла интеграция Крыма с РФ. Все понимают, чем сегодня живёт Крым, какие настроения царят на полуострове... Это даёт всем сигнал о невозможности дискурса относительно принадлежности Крыма», — отметил Ганжара.

Собеседник RT добавил, что от избранного президента Украины хотелось бы услышать более конструктивную позицию по крымскому вопросу, однако пока складывается впечатление, что Зеленский не сделал выводов из пятилетнего срока Порошенко.

«Если Зеленский, как и Порошенко, будет строить свою внешнюю политику в отношениях с Россией на антикрымской риторике, ничем хорошим для украинского государства это не закончится. А на нас, крымчан, ни слова экс-президента, ни слова будущего президента Украины никаким образом не влияли и влиять не будут», — подытожил Ганжара.