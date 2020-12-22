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Украинцам напомнили о судьбе Японии после призывов взорвать Крымский мост
22 декабря 2020, 13:40 • 106 • Политика
Незалежная рискует нарваться на разрушительные действия российской стороны
Украина рискует навлечь на себя глобальную катастрофу, если выношенные провокации против России в виде взрыва Крымского моста и атаки флота ВМС РФ будут реализованы. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее украинский политэксперт Зиновий Свереда призвал власти Незалежной устроить "оккупантам" "Перл-Харбор" в виде подрыва Крымского моста и разгрома вражеского флота. По словам воинственного политолога, такие методы позволят Незалежной "вернуть" потерянные территории.
Белик заявил, что ответ Штатов после атаки японской авиации на Перл-Харбор стал для Токио настоящей катастрофой – такая же участь ждет и Киев. Однако украинский Генштаб отдает себе в этом отчет, осознавая возможные последствия, передает РИА Новости.
Также парламентарий напомнил, что в генштабе РФ заявляли об уничтожении командного центра Украины в случае агрессии Киева. В таком случае, считает депутат, кабинет, в котором отдадут столь бессмысленный приказ об атаке на Крым, будет стерт с лица земли "ракетными гостями".
Ранее стало известно о попытках украинской армии модернизировать комплекс "Нептун" для поражения Черноморского флота России.
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