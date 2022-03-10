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Украинцам и наёмникам разрешено стрелять на улицах: Зеленский подписал закон об оружии
10 марта 2022, 01:15 • 105 • Политика
Гражданам и иностранным наёмникам теперь разрешено стрелять на улицах украинских городов. Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Владимир Зеленский позволил использовать оружие в период действия режима военного положения на территории Украины. В подписанном им документе говорится, что украинцам и иностранцам разрешено использовать огнестрельное оружие и боеприпасы "для сдерживания вооружённой агрессии России и/или других государств".
Уголовной ответственности за свои действия эти люди нести не будут. Использовать разрешено не только оружие, которое по указу Киева раздавалось на улицах всем подряд, но и пистолеты, револьверы, винтовки спортивного назначения, охотничье нарезное, гладкоствольное и комбинированное оружие.
Журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале "Осташко! Важное" обратил внимание, что предлагает Россия жителям территорий, которые удалось освободить из-под контроля ВСУ.
"Сравните с тем, что предлагает Россия на освобождённых территориях: списание кредитов и долгов ЖКХ, снижение тарифов до уровня российских", - написал Осташко.
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