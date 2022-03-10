Украинцам и наёмникам разрешено стрелять на улицах: Зеленский подписал закон об оружии

Гражданам и иностранным наёмникам теперь разрешено стрелять на улицах украинских городов. Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Владимир Зеленский позволил использовать оружие в период действия режима военного положения на территории Украины. В подписанном им документе говорится, что украинцам и иностранцам разрешено использовать огнестрельное оружие и боеприпасы "для сдерживания вооружённой агрессии России и/или других государств".

Уголовной ответственности за свои действия эти люди нести не будут. Использовать разрешено не только оружие, которое по указу Киева раздавалось на улицах всем подряд, но и пистолеты, револьверы, винтовки спортивного назначения, охотничье нарезное, гладкоствольное и комбинированное оружие.

Журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале "Осташко! Важное" обратил внимание, что предлагает Россия жителям территорий, которые удалось освободить из-под контроля ВСУ.

"Сравните с тем, что предлагает Россия на освобождённых территориях: списание кредитов и долгов ЖКХ, снижение тарифов до уровня российских", - написал Осташко.