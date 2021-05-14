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Украинца за краску на памятнике Бандере годами заставят ходить в полицию
14 мая 2021, 23:45 • 42 • Политика
На Украине осуждён на четыре года студент, обливший краской памятник Степану Бандере. Молодой человек может оставаться на свободе, но должен в течение двух лет появляться в полиции и сообщать о месте работы и жительства, рассказал экс-депутат Рады Алексей Журавко.
Украинский суд приговорил студента к четырём годам тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком за осквернение памятника главарю украинских националистов Степану Бандере. Ситуацию прокомментировал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Он напомнил, что молодого человека осудили на четыре года за то, что он облил красной краской памятник убийце и предателю. При этом радикалам можно спокойно громить памятники Ленину, Карлу Марксу и другим.
Журавко отметил, что на Украине уже 30 лет кряду пытаются насадить идею о том, что Бандера является "героем страны". Это делается для того, чтобы люди перестали различать ложь и правду.
- цитирует Nation News слова Алексея Журавко.
Напомним, в преддверии Дня Победы над нацизмом в центре Киева прошёл марш в память дивизии СС "Галичина". А в День Победы ветерана Великой Отечественной войны поприветствовали нацистским салютом.
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