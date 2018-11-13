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Украинскую журналистку уволили после неудобного вопроса Порошенко

13 ноября 2018, 09:54  •  155 • Политика
Украинская журналистка Марина Барановская на своей странице в Facebook рассказала о том, как потеряла работу после «неудобного» вопроса президенту страны Петру Порошенко.
Она отметила, что до этого много лет занималась проектами в своем издании, выпускала истории, занималась репортажами. И ранее никогда не было к ней претензий по качеству работы или профессионализму. Однако неприятности начались после того, как она побывала на пресс-конференции с Порошенко.
И задала ему вопрос: «Как ему, президенту-олигарху, живётся в стране, где большей части населения приходится именно выживать?» Порошенко, в общем-то, на вопрос ответил.
«Моя жизнь — не сахар», - сказал он и пригласил журналистку провести с ним день.
Марина Барановская сняла об этом документальный фильм. Однако спустя время руководство ей указало на дверь, разорвав в одностороннем порядке трудовой договор.

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