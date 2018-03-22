Украинскую Жанну д`Арк "кинули в подвал" в результате войны спецслужб

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В Киеве лишена депутатского мандата, задержана и доставлена в СБУ бывшая героиня и надежда украинских властей Надежда Савченко

Немало безумных сцен и пьес успела показать нам украинская действительность после 2013 года. Настолько безумных, что историки в будущем могут не поверить в реальность происходивших на Украине событий последних лет – даже несмотря на самые убедительные доказательства.

Надия Савченко как гарант седых волос будущим историкам

Нынешние события вокруг Надежды Савченко – живое подтверждение подобных опасений. Собственно, даже если сегодня описывать её извилистый путь, уже современники начнут беспомощно оглядываться друг на друга, гадая: а это действительно всё было?

Надежда Савченко пришла в Верховную раду Украины с гранатами

Было-было, похлопает покровительственно по плечу один другого, ты только сделай поправку на то, что происходит всё не в нормальной стране, а на территории, называемой Украиной. Там девушка, по повадкам больше похожая на мужичка, из хорошей семьи, где папа мальчонкой работал на патронном заводе в войну, а мама из шести братьев четверых потеряла на войне, а двоих встретила из Берлина победителями поверженного фашизма, с детства стремилась в небо. Хотела стать лётчиком, но то училась на журналиста, то служила в железнодорожных войсках, то записывалась в десантники, то оказывалась в составе наёмников, помогавших американцам оккупировать Ирак.

Наконец, девочка-мальчик лично добилась от министра обороны разрешения поступить в Харьковский университет Воздушных Сил. Но даже на Украине опасались посадить за боевой штурвал непонятной принадлежности шизоидную личность с истероидной начинкой – и это не обидные эпитеты, а медицинский диагноз. Так что дважды Савченко выставляли вон именно как непригодную летать в качестве лётчика. Но к тому времени она уже стольким плешь проела в среде высших армейских чинов, что её, как пропагандистски примерную, дважды восстанавливали. А медицине кинули кость: не будет она, так и быть, летать пилотом, пусть доучивается на штурмана. И то – вертолёта.

Переворот в феврале 2014-го уже не девочка, но крепенький такой мужичок-боровичок в женском теле, встретила с восторгом. При первой же оказии бросилась в зону конфликта в Донбассе, там сразу же записалась добровольцем в одно из жутчайших порождений нового режима – открыто карательный батальон "Айдар". Получив позывной "Пуля", работала со своей штурманской подготовкой артиллерийским наводчиком, лично убивала ополченцев, в чём и признавалась. Была взята в плен под посёлком Металлист. Поскольку наводила огонь, в том числе и на группу российских журналистов, Россия объявила её в розыск. И однажды обнаружила – на собственной территории. Подающей заявление в ФМС о выдаче ей справки, удостоверяющей личность. После чего Савченко был арестована и судима. Вина была доказана, и она получила по суду 22 года заключения.

Надежда Савченко в Басманом суде в Москве, 2015 г. Фото: www.globallookpress.com

Вся оболваненная Украина пела ей осанну, записывала в народные героини, в Жанны д`Арк и символы нации, требовала выдачи на родину, выпускала в её честь сувенирку и устраивала пропагандистские перформансы. Савченко вела себя в узилище чрезвычайно героически: голодовку объявляла раз 15, делала громкие заявления, решительно противостояла давлению и даже пыткам русских тюремщиков, жестоко державших её в одиночестве в четырёхместной камере, оборудованной всеми нормальными для тюрьмы удобствами. Она прямо обещала умереть в ходе бессрочной голодовки, но тем временем писала в камере книгу, изданную потом в Киеве. Издевательствам со стороны русских палачей воистину не было меры!

В отчаянном порыве к подвигу и героической смерти Савченко на четвёртый месяц голодовки перевела её в сухую стадию, и всего через 10 дней полного отказа от еды и питья предстала на суде ещё более крепким и бодрым боровичком, нежели была во время службы среди карателей "Айдара". Виноваты опять оказались русские: оказывается, Надежде никак не давали составить завещание, отчего она и вынуждена была, стиснув зубы, жить и толстеть. От ненависти, последнее – исключительно от ненависти.

Из героинь – в героини

Пока Надия столь бестрепетно голодала за свою и нашу свободу, война на востоке Украины продолжала полыхать. Украинские войска были биты, разбиты, окружены и снова биты. Затем был заключены Минские соглашения, война перешла в стадию обменов уколами диверсионно-разведывательных групп. В одном из эпизодов в плен попали два гражданина России, воевавшие на стороне народных республик. Послед долгих менуэтов под ноты политики ставшую к тому времени символом нации Надежду Савченко на них и обменяли.

О том, как она вернулась на Украину, "Царьград" писал в подробностях. Возвращение было, мягко говоря, нетривиальным. "Символ нации" вполне себя оным и чувствовал: Савченко вела себя независимо, подчас даже грубо, попытки разыграть свою популярность другими политиками пресекала – в общем, вела себя как "анфан террибль" и без того детской до детсадовости и ужасной до смешного украинской политики. С босыми ногами в депутатском кресле – а она ещё в голодном русском узилище стала депутатом Верховной рады – это был не символ. Это была заявка.

Заявка на то, чтобы быть депутатом именно от народа.

Как получалось – вопрос второй. Но Савченко явно старалась. Даже похудела, постройнела, стала женственней. Понятное дело: политическая борьба – это не сухая голодовка в тюрьме, от неё не потолстеешь. Причём диапазон политического фронта, на котором в одиночку билась героиня (прежние покровители типа Юлии Тимошенко отошли в сторону, а кое-кто и начал шептаться опасливо с включением в тот шёпот психиатрических терминов), воистину поражал воображение.

Надежду Савченко доставляют в СБУ после лишения депутатской неприкосновенности

Героиня то клеймила тех, кто в её отсутствие не дал должного отпора российской агрессии в Донбассе, то ездила договариваться с представителями республик чуть ли не о мире. То объявляла себя следующим президентом Украины, с непременными диктаторскими полномочиями, то ратовала за передачу власти народу. То выставлялась в качестве активной фигуры для обмена пленными между Украиной и народными республиками, то ездила в ДНР с гуманитарной миссией, то грозилась "освободить" республики и присоединить к Украине, то заявляла, что республики чуть ли не правы, и таковую Украину, какова она есть, надо закрыть, почистить и открыть уже другою…

В общем, Надия была хороша. Для понимающих в психиатрии.

Но понимающие сидели в других учреждениях

Однако, похоже, среди всех этих ужимок и прыжков скрывалась настоящая подоплёка столь изумительных эволюций Надежды Савченко. При всей интеллектуальной экзотике киевской власти, во вторых её эшелонах сидит немало умных людей. Часто - с американскими и канадскими паспортами. И кое-кто из них, как рассказал "Царьграду" один из его не раз доказывавших свою тонкую информированность источников, некоторое время назад принял решение разыграть Надежду "втёмную". Более того, такое решение почти одновременно приняли несколько сторон.

Одна из этих сторон вычисляется мгновенно – по связям с ней тех, кто на днях возопил о планах Савченко по "организации госпереворота и терактов на Украине". Среди таковых оказались "советница" министра внутренних дел и известного любителя объёмистых партнёров Арсена Авакова Антон Геращенко, генеральный прокурор Петра Порошенко Юрий Луценко и ряд менее публичных лиц, известных своими связями со Службой безопасности Украины (СБУ). Надежду эти люди немедленно связали с "делом Рубана", тоже, кстати, переговорщика по пленным, который неведомо куда перевозил оружие с Донбасса в Киев.

Савченко ответила в характерном для себя духе – что, мол, госпереворот не готовила, но мысли о нём есть у большинства украинцев, - а потому раскрутить её дальше на экстремизм не составило труда. Так и родилось то, что мы на днях и видели: заявления типа "бух-бух, вс…лися?", гранаты как демонстрация, контробвинения, бросание на стол депутатской книжечки и прочее.

И - арест. Красивый – день в день с объявлением приговора в 22 года в российском суде два года назад.

Надежда Савченко с матерью перед допросом в СБУ: "Мама, не плачь, все хорошо. Езжайте домой. Не добили чужие, не добьют и свои". Фото: www.globallookpress.com

И самая мякотка, как водится, в конце. Как раз на днях выдержанная наша героиня Савченко заявила, что сознанием в подготовке теракта она на самом деле осуществила провокацию, чтобы "показать смехотворность нынешней власти". И, как указывают некоторые заслуженные аналитики, "фактически призналась, что оружие перевозилось с территории ДНР в расположение воинской части, которую курировала другая спецслужба (не СБУ)".

Какая спецслужба? Источник "Царьграда" в ЛНР, знакомый с работой украинских спецслужб, указывал, что СБУ в вооружённых силах Украины пытается отгрызть себе знатный кусочек от Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны. Провести пунктир между этими фактами труда уже не составляет: если в деле полковника Владимира Рубана действительно фигурирует оружие из ДНР, и Савченко каким-то образом к этому делу привязана (как уверенно утверждает Луценко), то получается лишь одно – СБУ действительно пресекла канал ГУР.

А вот для чего ГУР было везти донбасское оружие в Киев, словно бы у министерства обороны своего оружия не хватает, - сие есть предмет для будущих наблюдений и очень внимательного анализа.

Не исключено, что оружейная "неучтёнка" как раз для государственного переворота и готовилась, она для этого - идеальный инструмент. И тогда балаболка Надя сыграла, получается, роль прикрытия – ведь Рубана всё равно уже взяли на оружии, а она хоть поможет обратить этот эпизод в глупую, но игру.

Но, может быть, она сыграла и роль детонатора. Ведь 80 процентов украинцев ей симпатизируюти. И арест их "героини", да ещё когда она обвиняет ненавистный всем режим Порошенко, - это да, почему бы этому и не сыграть роль детонатора? В конце концов, путь к власти на Украине лежит через майдан…

Покровский Александр