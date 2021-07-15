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Украинскую землю скупят 50 000 китайцев с паспортами Незалежной

15 июля 2021, 16:15  •  60 • Украина
Не так давно Верховная Рада сняла ограничения на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. По закону право приоритетного выкупа закреплено за украинскими гражданами (хотя иностранцам покупать украинскую землю тоже разрешено – всем, кроме россиян). Интрига же в том, что главными собственниками могут оказаться китайские сельскохозяйственные корпорации, ведь у них, как выяснилось, имеются свои собственные «украинцы» с приоритетным правом покупки – перебравшиеся на Украину китайцы!
Так вот отчего куратор «слуг народа» в Раде Давид Арахамия надысь так нахваливал Поднебесную и её коммунистическую власть (на фоне проводимой на Украине политики декоммунизации). Оказывается, закон о купле-продаже земли «слуги» протаскивали в интересах не столько западных, сколько китайских аграриев. За последние 5 лет украинское гражданство получили 50 000 китайцев. Две трети из них трудятся в аграрном секторе. Не исключено, что эта 50-тысячная армия попала на Украину в преддверии принятия закона о свободной продаже земли отнюдь не случайно. При нынешних ценах (порядка 2000 долларов за гектар) выкупить 28 миллионов гектаров угодий для китайцев – раз плюнуть. А уж для их корпораций – подавно. С 1 июля закон вступил в действие, пересмотреть его, ограничив продажу тем или иным категориям граждан, едва ли возможно, так что сдержать китайскую сельскохозяйственную экспансию не представляется возможным. К тому же похоже, что Давид Арахамия нахваливал КПК не за просто так – задаром он и рта не откроет.
Вообще-то физлицам на первом этапе собирались продавать землю из расчёта 100 гектар на одного собственника. Но и это китайцев вполне устроит – даже тех, у кого уже есть украинские паспорта, хватит, чтобы сходу заполучить 5 миллионов гектар земли (при суммарном рынке 2021-2022 годов всего 4 миллиона гектар). Но к 50-тысячной армии китайских украинцев вскоре могут присоединиться и те, кто ожидает получения гражданства (таковых примерно 15 тысяч, и поговаривают, что немалая часть из них перед тем, как занять очередь за украинским паспортом, обзавелась штампом о браке с гражданкой Украины). Таким образом, даже на ту землю, что ещё не выставлена на торги, уже имеются китайские покупатели с украинским гражданством.

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