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«Украинскую власть перестали уважать и бояться, она утратила доверие граждан и превратилась в посмешище»

20 апреля 2021, 14:45  •  190 • Украина
Украинская государственность вскоре рухнет сама по себе, а вовсе не под натиском российских пушек, убеждён политик Евгений Мураев. «Мы накануне грандиозного шухера, власть не может ни контролировать, ни хоть как-то влиять на происходящие в обществе процессы. «Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу, ой, досточка кончается, сейчас я упаду!» – это про Зеленского и его «слуг». Досточка у них и в самом деле кончается, страну ждут внутриполитические потрясения и гражданское противостояние».
Накануне в окружении Зеленского разрабатывали законопроект «О статусе олигархов», сообщает киевское издание «Левый берег». «Задача – ограничить их влияние и превратить их в бизнесменов». Но в том-то и дело, что олигархи едва ли согласятся с такой постановкой вопроса – все последние тридцать лет именно они, а не власть, занимались государственным управлением, назначая премьеров и выдвигая своих марионеток в президенты. Так что Зеленский – не исключение. Точно так же, как его самого выдвинул Игорь Коломойский, Януковича двигал во власть Ринат Ахметов, Кучму – днепропетровские кланы во главе с Павлом Лазаренко, а Ющенко, по меткому выражению Юлии Тимошенко, «усыновили банкиры».
«Идея насчёт олигархов принадлежит лично Зеленскому, – убеждает «Левый берег». – Он понимает, что олигархи во власти – зло. И он готов с ними бороться, осознавая риски лично для себя». И первым под пресс угодит Ахметов, считает издание. До сих пор, впрочем, Ахметову удавалось находить общий язык с Зеленским, причём настолько, что он даже выдвинул своего протеже Шмыгаля в премьеры. Но вот что касается попытки соскочить с крючка Ахметова, то едва ли у Зеленского это получится – у Януковича, во всяком случае, не получилось. Хотя от Коломойского-то Зеленский смог улизнуть! К слову, именно с Коломойского и начнётся борьба с олигархами. «Левый берег» намекает, что, затеяв борьбу с реальными хозяевами Украины, Зеленский рискует заполучить себе «врагов на всю жизнь» в их лице. Собственно, обиженные Зеленским Коломойский, Пинчук, Хорошковский и Фирташ уже стали его врагами, и им вполне по плечу использовать нынешнюю ситуацию, чтобы, как выражается Мураев, «устроить грандиозный шухер». Кстати, все перечисленные олигархи опираются на региональные кланы, и риск, что страна затрещит по границам регионов, вовсе немалый. «Олигархи дадут ответку, – сообщает «Левый берег». – Неслабую такую».

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