|
Украинскую учительницу травят за фразу "горжусь, что русская"
04 декабря 2021, 12:10 • 32 • Политика
На Украине "патриоты" начали травлю учительницы, которая не стала играть в игры Киева, а заявила прямо: "Горжусь, что я русская".
Травля женщины началась с распространённого в Сети ролика, записанного учениками. На кадрах не видно лиц ни учеников, ни учительницы, а слышен лишь диалог, исходя из которого можно понять, что конфликт случился из-за принципиального "непонимания" ученика русского языка.
"Я горжусь тем, что я не украинка, а русская. Не понимает он российскую", - говорит учительница.
Она отмечает, что 70 лет все говорили на русском языке, понимали друг друга, и ничего страшного из-за этого не было, а сейчас "ты можешь выбирать, на каком языке говорить".
"Я не розумию российскою", - упрямо повторяет школьник.
В этот момент женщина перешла на украинский язык и отметила, что говорит не на китайском, а на понятном русском языке.
"Нужно сначала научиться общей культуре, что обращаться к учителю надо с уважением", - отметила учительница.
Как отметил блогер Владимир Величко, выложивший в своём Telegram-канале видео, уже началась интенсивная травля учителя.
"Я знаю, меня читают уважаемые люди, обратите внимание на женщину, ей сейчас ой как нелегко будет", - подчеркнул он.
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 ноября 2021, 19:40
|
02 декабря 2021, 05:20
|
28 ноября 2021, 15:35
|
02 декабря 2021, 17:00
|
30 ноября 2021, 02:35
|
27 ноября 2021, 22:40
|
03 декабря 2021, 14:00