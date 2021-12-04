Украинскую учительницу травят за фразу "горжусь, что русская"

На Украине "патриоты" начали травлю учительницы, которая не стала играть в игры Киева, а заявила прямо: "Горжусь, что я русская".

Травля женщины началась с распространённого в Сети ролика, записанного учениками. На кадрах не видно лиц ни учеников, ни учительницы, а слышен лишь диалог, исходя из которого можно понять, что конфликт случился из-за принципиального "непонимания" ученика русского языка.

"Я горжусь тем, что я не украинка, а русская. Не понимает он российскую", - говорит учительница.

Она отмечает, что 70 лет все говорили на русском языке, понимали друг друга, и ничего страшного из-за этого не было, а сейчас "ты можешь выбирать, на каком языке говорить".

"Я не розумию российскою", - упрямо повторяет школьник.

В этот момент женщина перешла на украинский язык и отметила, что говорит не на китайском, а на понятном русском языке.

"Нужно сначала научиться общей культуре, что обращаться к учителю надо с уважением", - отметила учительница.

Как отметил блогер Владимир Величко, выложивший в своём Telegram-канале видео, уже началась интенсивная травля учителя.

"Я знаю, меня читают уважаемые люди, обратите внимание на женщину, ей сейчас ой как нелегко будет", - подчеркнул он.