Украинскую церковь насильно переименовывают

Происходящее в Киеве все больше напоминает историю из гоголевского «Вия». Киевская власть кружит над Украинской православной церковью, и ищет все новые способы ее погубить. На этот раз депутаты Верховной Рады приняли закон, по которому решено насильно переименовать Украинскую православную церковь (УПЦ) так, чтобы была указана ее «принадлежность России». Сделано это ради новой украинской раскольнической цекви Стамбульского патриархата, созданной по указанию и на потеху Петра Порошенко. В предверие получения этой структурой «томоса об автокефалии» (ярлыка на подчинение Турции и уплачивание туда регулярной дани).

Выглядит все это как полный бред. Но через такие уловки Киев хочет натравить своих карманных неонацистов на украинских православных священников. (кстати, сразу после принятия этого закона депутаты Рады подрались)

- Внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской православной церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений, - говорится на сайте УПЦ.

А вот Русская Православная церковь уверена, что украинские священники поплатились за сопротивление киевской власти.

- Считаем данный закон примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы, - сказал журналистам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Видим в этой попытке желание наказать УПЦ за ее принципиальный отказ поддерживать риторику войны, разделения, ненависти, которых придерживается часть политического истеблишмента Украины.