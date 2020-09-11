Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украи...
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине...
Главная / Украина

Украинскую провокацию с «вагнеровцами» сорвал один телефонный звонок из Киева

11 сентября 2020, 09:20  •  111 • Украина

Спецоперация по заманиванию на территорию Украины «вагнеровцев», используя Минск, разрабатывалась украинскими и американскими спецслужбами около года. Но один телефонный звонок из Киева сорвал это мероприятие, заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

Бывший соратник Владимира Зеленского уточнил, что на территории Венесуэлы была заранее создана реальная фирма, в которой официально работала, получая зарплату, первая группа «вагнеровцев». Так было организовано прикрытие. Люди ехали охранять настоящие вышки и получали за это деньги. Поэтому ни у кого не могло возникнуть сомнений, что с этой фирмой что-то не так.

Ее (спецоперацию – ред.) разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил. Это расскажет прокурор в этом деле, очень скоро… Я знаю, что был звонок, знаю, кто звонил и знаю, куда звонил – многозначительно сказал он.

Богдан уточнил, что звонок совершил человек из ближайшего окружения Зеленского, при этом он уклонился от ответа на вопрос «звонил ли он русским».

Я этого не говорил… Президент переживал, что может произойти, если мы посадим этот самолет, а у нас там (на Донбассе – ред.) перемирие. Для него важно перемирие. У президента 97% его работы – создание позитивного пиар-образа. И для него перемирие – самый главный запрос, выборы же скоро. Важность этой операции могут оценить лишь специалисты, зато ценность пиар-образа президент очень хорошо понимает. И это перемирие было для него важно. Кстати, он не отменял операцию, он просто попросил перенести ее на пару дней. Но на территории Белоруссии 32 человека с явно тревожным прошлым – один маленький звоночек и все – пояснил он.

При этом Богдан сообщил, что не знает, какую роль в этой спецоперации играла администрация президента США Дональда Трампа и курировал ли ее ход непосредственно глава Госдепа Майк Помпео.

Заметим, что в Киеве провокацию с «вагнеровцами» решили использовать в свою пользу оппоненты Зеленского. После этого интервью они заговорили о возможности организации импичмента главе государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
10 сентября 2020, 17:45
Богдан рассказал, как Путин кладет всех на лопатки в ходе переговоров
11 сентября 2020, 01:05
В Умани хасиды устроили погром
10 сентября 2020, 17:45
Украинский журналист Бутусов призвал к убийству российского офицера для срыва перемирия
11 сентября 2020, 01:05
За украинцами будут следить через гаджеты
11 сентября 2020, 01:05
«Миша уже не тот». Саакашвили заявил, что не готов к конфронтации с Россией в процессе спасения Грузии «из болота»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2020, 23:20
Литве предложили вернуть Белоруссии два города
05 сентября 2020, 17:40
"Малый был непрофессионалом": Жора Жиров раскрыл детали "отравления" Навального
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
04 сентября 2020, 16:55
"Русские убедительно попросили": Офицер предостерегал американцев от "шуток" в Сирии. Не услышали
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.