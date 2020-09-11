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Украинскую провокацию с «вагнеровцами» сорвал один телефонный звонок из Киева
11 сентября 2020, 09:20 • 111 • Украина
Спецоперация по заманиванию на территорию Украины «вагнеровцев», используя Минск, разрабатывалась украинскими и американскими спецслужбами около года. Но один телефонный звонок из Киева сорвал это мероприятие, заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан.
Бывший соратник Владимира Зеленского уточнил, что на территории Венесуэлы была заранее создана реальная фирма, в которой официально работала, получая зарплату, первая группа «вагнеровцев». Так было организовано прикрытие. Люди ехали охранять настоящие вышки и получали за это деньги. Поэтому ни у кого не могло возникнуть сомнений, что с этой фирмой что-то не так.
Ее (спецоперацию – ред.) разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил. Это расскажет прокурор в этом деле, очень скоро… Я знаю, что был звонок, знаю, кто звонил и знаю, куда звонил – многозначительно сказал он.
Богдан уточнил, что звонок совершил человек из ближайшего окружения Зеленского, при этом он уклонился от ответа на вопрос «звонил ли он русским».
Я этого не говорил… Президент переживал, что может произойти, если мы посадим этот самолет, а у нас там (на Донбассе – ред.) перемирие. Для него важно перемирие. У президента 97% его работы – создание позитивного пиар-образа. И для него перемирие – самый главный запрос, выборы же скоро. Важность этой операции могут оценить лишь специалисты, зато ценность пиар-образа президент очень хорошо понимает. И это перемирие было для него важно. Кстати, он не отменял операцию, он просто попросил перенести ее на пару дней. Но на территории Белоруссии 32 человека с явно тревожным прошлым – один маленький звоночек и все – пояснил он.
При этом Богдан сообщил, что не знает, какую роль в этой спецоперации играла администрация президента США Дональда Трампа и курировал ли ее ход непосредственно глава Госдепа Майк Помпео.
Заметим, что в Киеве провокацию с «вагнеровцами» решили использовать в свою пользу оппоненты Зеленского. После этого интервью они заговорили о возможности организации импичмента главе государства.
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