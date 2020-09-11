Украинскую провокацию с «вагнеровцами» сорвал один телефонный звонок из Киева

Спецоперация по заманиванию на территорию Украины «вагнеровцев», используя Минск, разрабатывалась украинскими и американскими спецслужбами около года. Но один телефонный звонок из Киева сорвал это мероприятие, заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан.Бывший соратник Владимира Зеленского уточнил, что на территории Венесуэлы была заранее создана реальная фирма, в которой официально работала, получая зарплату, первая группа «вагнеровцев». Так было организовано прикрытие. Люди ехали охранять настоящие вышки и получали за это деньги. Поэтому ни у кого не могло возникнуть сомнений, что с этой фирмой что-то не так.– многозначительно сказал он.Богдан уточнил, что звонок совершил человек из ближайшего окружения Зеленского, при этом он уклонился от ответа на вопрос «звонил ли он русским».– пояснил он.При этом Богдан сообщил, что не знает, какую роль в этой спецоперации играла администрация президента США Дональда Трампа и курировал ли ее ход непосредственно глава Госдепа Майк Помпео.Заметим, что в Киеве провокацию с «вагнеровцами» решили использовать в свою пользу оппоненты Зеленского. После этого интервью они заговорили о возможности организации импичмента главе государства.