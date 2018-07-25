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Украинскую проводницу снимут с рейсов из-за русского языка

25 июля 2018, 11:24  •  182 • Украина

Языковой скандал вспыхнул во Львове в поезде из Николаева в Ивано-Франковск, где проводница отказалась беседовать с пассажиром на украинском и отчитала «патриота» за незнание русского.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал пассажир Ярослав Попович. По его словам, в поезде он ехал в минувшую субботу, 21 июля. Проводница Нина Вакулик обратилась к нему на русском, попросив предъявить билет и документы, в ответ мужчина попросил обслуживать на украинском языке, однако Вакулик этому совету не последовала и, как утверждает Попович, агрессивно заявила, что делать это не обязана.

«Кто такое сказал, что я должна обслуживать на украинском? Украинского языка я не знаю, учить не буду, буду обслуживать на русском. Не знаешь русского — иди и учи, националист», — процитировал проводницу пассажир.

После этого Попович отправился к начальнику поезда. Тот выслушал жалобу и, как утверждает украинец, согласился с ним, что украинских пассажиров проводники должны обслуживать на украинском, причем они даже проходят соответствующий инструктаж.

«Если Вакулик не знает украинского — переведем в депо. Кроме того, проведем работу с другими проводниками», — пообещал он.

Напомним, в конце января минувшего года Рада подготовила законопроект об использовании только украинского языка в стране. Согласно тексту документа, украинский станет обязательным для всех СМИ, органов госвласти и школ. В июле этого года в центре Киева прошла общественная акция «За закон о языке». Ее участники требовали немедленно принять новый закон об украинском языке.

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