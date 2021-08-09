Украинскую олимпийскую чемпионку унизили по приезду на родину

О братстве народов, человечности и спортивной солидарности на Украине не слышали. Украинская бронзовая олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с взявшей золото русской коллегой Марией Лачицкене. Все, теперь на родине Магучих чуть ли не враг народа.Начнем с того, что со своими 19 медалями, украинские власти должны на руках носить своих медалистов, а не вызывать к замминистра обороны на идеологический разговор. Но нет, с Магучих именно так и поступили – вызвали в ведомство и заявили, что она, мол, младшийлейтенант ВСУ, обнимается с россиянкой, когда между Россией и Украиной все еще идет война.Негоже так делать, ибо российский враг использует это фото для своих пропагандистских источников. Это своего рода «спецоперация врага», и Магучих попалась в капкан пропаганды РФ, став объектом этого жуткого плана русских. Напоследок ей сказали, что вести себя она должна обдуманно и этично.Но если отложить шутки в сторону, то это пугающе. Хорошо обошлось без расстрела, иначе был бы совсем резкий исторический флэшбэк. Это притом, что Украина позиционирует себя современным европейским государством. Удивительно, как Магучих вообще выпустили из страны на Олимпиаду, а то «понахваталась «бы от этих русских.Ну а вообще с британкой она тоже сфотографировалась. Но это ничего, британские спортсмены, видимо, к фото одобрены, ибо там страна-спонсор и «партнер». В целом это пример того, как испортить спорт политикой, и на Олимпиаде в Токио этого было, увы, в изобилии