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Украинскую легкоатлетку травят за фото с русской на Олимпиаде: "Позор"

08 августа 2021, 16:00  •  179 • Политика
На Украине стали поступать угрозы спортсменке Ярославе Магучих из-за совместного фото с русской олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.
Жёсткой критике и оскорблениям в соцсетях подверглась украинская легкоатлетка Ярослава Магучих из-за совместного фото, сделанного на Олимпиаде, с русской спортсменкой Марией Ласицкене.
Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в Токио в прыжках в высоту. После награждения легкоатлетки с Украины поздравили коллег из России с долгожданной медалью, и Магучих сделала несколько совместных снимков с победительницей.
На Украине ряд СМИ и националисты в соцсетях вспомнили, что Магучих является сержантом ВСУ, а выступающая за ЦСКА Ласицкене имеет воинское звание капитана ВС России, передаёт "РИА Новости".
Позор - военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии!.. Это не представительница Украины - это стыд Украины,
- полагает некий Andriy Borodavko.
"...Будет как с (попавшим в базу скандального сайта "Миротворец" боксёром. - Ред.) Усиком... И конечно, ждём видео с извинениями", - негодует Volodymyr Hordiienko.
Сержант Вооружённых сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печёт флаг в руках?
- написала Merida Kalakhari.
Однако многие пользователи интернета выразили поддержку и украинке, и русской чемпионке: "Искренние поздравления Ярославе и тренеру! Спасибо за эмоции в финале!"

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