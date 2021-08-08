|
Украинскую легкоатлетку травят за фото с русской на Олимпиаде: "Позор"
08 августа 2021, 16:00 • 179 • Политика
На Украине стали поступать угрозы спортсменке Ярославе Магучих из-за совместного фото с русской олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.
Жёсткой критике и оскорблениям в соцсетях подверглась украинская легкоатлетка Ярослава Магучих из-за совместного фото, сделанного на Олимпиаде, с русской спортсменкой Марией Ласицкене.
Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в Токио в прыжках в высоту. После награждения легкоатлетки с Украины поздравили коллег из России с долгожданной медалью, и Магучих сделала несколько совместных снимков с победительницей.
На Украине ряд СМИ и националисты в соцсетях вспомнили, что Магучих является сержантом ВСУ, а выступающая за ЦСКА Ласицкене имеет воинское звание капитана ВС России, передаёт "РИА Новости".
- полагает некий Andriy Borodavko.
"...Будет как с (попавшим в базу скандального сайта "Миротворец" боксёром. - Ред.) Усиком... И конечно, ждём видео с извинениями", - негодует Volodymyr Hordiienko.
- написала Merida Kalakhari.
Однако многие пользователи интернета выразили поддержку и украинке, и русской чемпионке: "Искренние поздравления Ярославе и тренеру! Спасибо за эмоции в финале!"
Подпишитесь на нас
179
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 августа 2021, 17:00
|
05 августа 2021, 15:35
|
01 августа 2021, 16:15
|
03 августа 2021, 23:15
|
03 августа 2021, 19:35
|
02 августа 2021, 08:45
|
06 августа 2021, 02:35