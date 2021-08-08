Украинскую легкоатлетку травят за фото с русской на Олимпиаде: "Позор"

На Украине стали поступать угрозы спортсменке Ярославе Магучих из-за совместного фото с русской олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.

Жёсткой критике и оскорблениям в соцсетях подверглась украинская легкоатлетка Ярослава Магучих из-за совместного фото, сделанного на Олимпиаде, с русской спортсменкой Марией Ласицкене.

Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в Токио в прыжках в высоту. После награждения легкоатлетки с Украины поздравили коллег из России с долгожданной медалью, и Магучих сделала несколько совместных снимков с победительницей.

На Украине ряд СМИ и националисты в соцсетях вспомнили, что Магучих является сержантом ВСУ, а выступающая за ЦСКА Ласицкене имеет воинское звание капитана ВС России, передаёт "РИА Новости".

Позор - военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии!.. Это не представительница Украины - это стыд Украины,

- полагает некий Andriy Borodavko.

"...Будет как с (попавшим в базу скандального сайта "Миротворец" боксёром. - Ред.) Усиком... И конечно, ждём видео с извинениями", - негодует Volodymyr Hordiienko.

Сержант Вооружённых сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печёт флаг в руках?

- написала Merida Kalakhari.

Однако многие пользователи интернета выразили поддержку и украинке, и русской чемпионке: "Искренние поздравления Ярославе и тренеру! Спасибо за эмоции в финале!"