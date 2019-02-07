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Украинскую конституцию переписали под НАТО

07 февраля 2019, 23:39  •  63 • В мире
В канун пятой годовщины государственного переворота Украина сделала ещё один шаг в сторону десуверенизации и легализации иностранной оккупации собственной территории
Автор:
Павленко Дмитрий
7 февраля Верховная рада в окончательном чтении рассмотрела внесённый президентом Петром Порошенко законопроект, предусматривающий внесение в конституцию страны ряда поправок. Суть их заключается в том, что они закрепляют в Основном законе Украины «европейскую идентичность украинского народа» и стратегический курс на вступление в Евросоюз и западный военный блок НАТО.
За соответствующее решение проголосовали 334 украинских депутата при необходимом минимуме в 300 голосов. Против изменений в онституции выступили лишь 35 народных избранников, в основном представители «Оппозиционного блока». Закон вступит в силу сразу же после подписания его президентом Петром Порошенко. Отметим, что сам украинский гарант уже назвал сегодняшнее событие историческим.
Очень важно, что НАТО – это безопасность. Не только военная безопасность, но и безопасность гражданина, защита прав и свобод. Это то, что нас сегодня объединяет,
– написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он также выразил уверенность, что вступление Украины в ЕС и НАТО совершенно реально и достижимо.
Напомним, что Украина официально аннулировала свой внеблоковый статус ещё в декабре 2014 года, в самом начале работы Верховной рады VIII созыва. Суть же нынешних поправок в украинскую конституцию Порошенко раскрыл ещё в ноябре прошлого года, когда украинский парламент рассматривал их в первом чтении. Это не что иное, как предвыборный пиар на оголтелой русофобии.

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