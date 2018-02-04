Украинскую экономику сгубили антироссийские санкции

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Потеря экономических связей с Россией продолжает добивать Украину, осознали в Верховной Раде

Применение странами Запада санкционного режима по отношению к России нанесло непоправимый ущерб украинской экономике. К такому неутешительному выводу пришёл народный депутат Украины Евгений Мураев. В эфире собственного телеканала NewsOne народный избранник сделал немыслимое заявление - призвал возобновить торгово-экономические отношения с Россией.

“Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы – половину. Эта секционная война против кого? Против нас?”

- задается резонным вопросом политик.

Вместе с тем, Мураев сделал очевидный выпад в адрес киевской власти и президента Петра Порошенко, подчеркнув, что именно их действия уничтожили экономику Украины. При этом они не гнушаются торговать с Россией в целях извлечения личной выгоды.

“Когда им надо торговать, то они торгуют. Они покупают все, что необходимо, а продают туда конфеты. А наш бизнес и производство должны загибаться. Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по эти заводам будут водить экскурсии”,

- посетовал Мураев.

Крах украинских гигантов

Отметим, что многие видные экономисты и эксперты в области международных отношений ещё в 2013 году предрекали Украине серьёзные трудности в случае потери российского рынка. Ещё с времен индустриализации экономики двух ключевых советских республик РСФСР и УССР, как и весь народно-хозяйственный комплекс СССР, были тесно взаимосвязаны друг с другом. В то время никто не предполагал о том, что в скором времени между республиками возникнут не формальные административные, а государственные границы, к власти придут лица, целью которых станет уничтожение всего - от истории и культуры до единого народно-хозяйственного комплекса.

События 2014 года сделали этот процесс неизбежным. После того, как Киев заявил о начале “российской агрессии” и начал рвать устоявшиеся торгово-экономические связи, десятки предприятий, ориентированных на российский рынок, потеряли прибыль в результате отмененных и невыполненных контрактов и заказов. В лучшем случае это привело к сокращению штата сотрудников и увольнениям, а в худшем - к полному закрытию и ликвидации предприятия. В первую очередь это коснулось наукоёмких отраслей промышленности, таких как ракето- и авиастроение, станкостроение, металлургия, судостроение, электротехническая промышленность и т.д.

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Яркий пример - Южный машиностроительный завод (Южмаш) в Днепропетровске, о котором посетовал в своем выступлении Мураев. Этот гигант и флагман советской космической промышленности, до недавнего времени производивший ракеты-носители “Зенит”, оказался в крайне тяжёлом состоянии. Конец сотрудничества с Россией стал причиной увольнения значительной части сотрудников и колоссальных долгов по зарплате. Осенью 2016 года стало известно, что “Южмаш” перешел на режим работы 1 день в неделю. Несмотря на бравурные обещания киевской власти восстановить работу предприятия и даже восстановить производство ракет “Циклон-4” и ракетных двигателей РД-861К в интересах США, воз пока находится и ныне там. Разрыв сотрудничества с Россией по сути поставил крест на космической отрасли Украины. По опубликованным в феврале 2016 года данным технической комиссии Международного валютного фонда (МВФ), от прекращения сотрудничества с Россией в военно-космической сфере потери Украины составили до 2 миллиардов гривен (около 4 миллиардов рублей) в год.

В 2017 году стало известно о ликвидации крупнейшего в мире авиастроительного концерна “Антонов”, выпускавшего крупнейшие в мире транспортные самолёты, в том числе гордость советского и украинского авиастроения - Ан-124 “Руслан” и Ан-225 “Мрия”. Совместные с Россией проекты по производству транспортных самолётов Ан-70 и Ан-178 были закрыты ввиду отсутствия комплектующих, большая часть которых производилась в России.

Это печальный пример всего лишь двух крупнейших промышленных производств Украины, доставшихся ей в наследие от России и доведенных до уничтожения в результате политики Киева.

Вместо самолётов и ракет - буряк и лес-кругляк

Комментируя “успехи” в проведении “демократических реформ” Порошенко, Яценюка и Гройсмана на Украине, которые довели промышленность страны до состояния коллапса, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров как-то заметил:

“Украина и триста лет тому назад выращивала пшеницу и буряк, а вот лучшие в мире самолёты научилась делать всего 40 лет тому назад. А сейчас снова перешла на выращивание пшеницы и буряка. Да, действительно “успехи”. Только вот горько от этих успехов”.

За минувшие 26 лет, а в особенности за 4 последних года Украина проделала путь от самой экономически развитой и процветающей экономики Советского Союза до третьестортной аграрной полуколонии и сырьевого придатка Запада, который под красивой оберткой евроинтеграции навязал Украине кабальное соглашение об ассоциации с Евросоюзом. А теперь под угрозой отмены безвиза и непредоставления очередного денежного транша шантажирует Киев, предостерегая его от любых протекционистских мер - например, требуя, отменить мораторий на вывоз из Украины леса-кругляка.

Любые же инициативы по началу процесса реанимирования украинской экономики, первым шагом к которому должно стать восстановление сотрудничества с Россией, наталкиваются на агрессию со стороны от сторонников президента Порошенко. Так, в отношении нардепа Мураева уже возбуждались уголовные дела, у него пытались отобрать телеканал NewsOne, на него нападали радикалы, объявившие народного избранника представителем “московской пятой колонны”. Вот только Украине от этого легче не стало, и улучшений в ближайшее время, судя по всему, не предвидится.

Павленко Дмитрий