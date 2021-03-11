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Украинскую экономику невозможно восстановить - экс-депутат Рады

11 марта 2021, 09:30  •  219 • Политика
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Государство необходимо отстраивать с нуля, убежден политик
Экономика Украины за последние несколько лет вернулась к показателям двадцатилетней давности. В настоящее время ее восстановление не представляется возможным, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Политик отметил, что даже при росте ВВП в 10% ежегодно Незалежная достигнет уровня восьмилетней давности минимум через 10 лет.
"С вычетом денег, присылаемых заробитчанами, которые власти включают в ВВП, наш провал к 2013 году, который не был образцовым, снизился в полтора раза", – заявил политик в эфире телеканала "НАШ".
Однако в попытках восстановить промышленность украинские власти столкнутся с главной проблемой в виде дефицита трудовых ресурсов – квалифицированные специалисты уже давно покинули страну и работают в странах Евросоюза, убежден лидер партии "НАШИ".
Мураев также заявил, что "спасение" украинской экономии не может гарантировать ни прекращение донбасского коннфликта, ни возвращение к прежним отношениям с российской стороной – государство нуждается в полноценном восстановлении с нуля. Действующие власти же не осознают катастрофы.
"Вы думаете, мы нужны кому-то с товарами, которые продавали с высокой добавочной стоимостью в 2013–14 годах? Нет, по всем позициям", – считает политик.
Ранее представитель фракции "Оппозиционная платформа" Вадим Рабинович заявил, что кредитную программу, предоставленную для украинской стороны от МВФ, стоит расценивать как капитуляцию. А лидер партии Виктор Медведчук назвал политику украинских властей стремлением к государственному краху. При этом глава Института развития украинской экономики Александр Гончаров заявлял, что страну ожидает "мясорубка" из-за глобального кризиса и коронавирусной пандемии, пишет РИА "Новости".

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