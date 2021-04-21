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Украинскую часть послания Путина могли вырезать из-за закрытых консультаций с США
21 апреля 2021, 15:30 • 395 • Политика
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию могли несколько урезать из-за закрытых консультаций с США, полагают источники. Вероятно, пока не представленной осталась украинская часть.
В своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин не стал широко распространяться об украинской проблеме и войне в Донбассе. Однако следует понимать, что сигнал Киеву был направлен недвусмысленный. К тому же, как уточнил в эфире "Первого русского" учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, послание могло быть гораздо шире:
Что обозначенные закрытые консультации означают?
Напомним, "Первый русский" транслировал выступление Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию онлайн. Наиболее важные тезисы доступны в новостной ленте телеканала Царьград, а также в аналитических материалах.
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