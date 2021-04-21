Украинскую часть послания Путина могли вырезать из-за закрытых консультаций с США

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию могли несколько урезать из-за закрытых консультаций с США, полагают источники. Вероятно, пока не представленной осталась украинская часть.

В своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин не стал широко распространяться об украинской проблеме и войне в Донбассе. Однако следует понимать, что сигнал Киеву был направлен недвусмысленный. К тому же, как уточнил в эфире "Первого русского" учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, послание могло быть гораздо шире:

Президент сказал (об украинской проблематике. - Ред.), он назвал это "красной чертой", - напомнил Малофеев. - А то, что он не стал в эту область каким-то образом погружаться… По информации из разных источников, я так понимаю, послание изначально было длиннее и оно закончилось несколько неожиданно. Вероятно, как раз эту часть (о конфликте в Донбассе. - Ред.) из послания убрали. Это может означать, что у нас идут очень глубокие и закрытые консультации с противной стороной. Под противной стороной я, конечно, имею в виду не Украину, потому что нет такой страны. Я имею в виду Америку.

Что обозначенные закрытые консультации означают?

Это, конечно, не очень хорошая новость, потому что она означает, что ситуация действительно грозная и небезопасная. Потому что мы знаем нашего президента и понимаем, насколько богат его опыт государственной деятельности и решения геополитических вопросов, - отметил Константин Малофеев. - Если он предпочёл не выносить это на публику, значит, консультации в самом разгаре. Я думаю, нам осталось ждать недолго. А то, что он даже в послании об этом не сказал, означает, что там вопросы очень и очень серьёзные.