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На Украине зафиксировали вспышку кори и ветрянки
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Украинскую армию косит корь и ветрянка

24 марта 2018, 18:54  •  77 • В мире
На Украине снова зафиксировали вспышку кори и ветрянки.
Стало известно о том, что в Киевской области Украины зафиксировали вспышку кори и ветрянки.
"За медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и ещё пятеро с подозрением на корь", - передает пресс-служба облгосадминистрации.

Сейчас все больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы. Отмечается, что по области решили создать оперативный штаб по ликвидации заболевания.
Напомним, ранее сообщалось о том, что с начала года корью заболели около 6,5 тысячи человек.

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