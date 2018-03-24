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Украинскую армию косит корь и ветрянка
24 марта 2018, 18:54 • 77 • В мире
На Украине снова зафиксировали вспышку кори и ветрянки.
Стало известно о том, что в Киевской области Украины зафиксировали вспышку кори и ветрянки.
"За медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и ещё пятеро с подозрением на корь", - передает пресс-служба облгосадминистрации.
Сейчас все больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы. Отмечается, что по области решили создать оперативный штаб по ликвидации заболевания.
Напомним, ранее сообщалось о том, что с начала года корью заболели около 6,5 тысячи человек.
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