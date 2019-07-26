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«Украинской речи даже слышно не было!» Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву
26 июля 2019, 13:09 • 140 • В России
В ночь с четверга на пятницу экипаж захваченного СБУ российского танкера приземлился в «Домодедово». Накануне судно, загруженное 2 тысячами тонн нефти, по-пиратски задержали украинские спецслужбы в одесском порту Измаил. Все происходило в рамках дела о задержании украинских моряков в Керченском проливе в прошлом году. Тогда российская сторона перекрыла проход под мостом именно этим танкером, закрыв протоку из Черного в Азовское море. Украинские силовики подозревали экипаж в «сговоре с пограничниками ФСБ». Звучит дико. Ведь ни один гражданский корабль не имел право игнорировать приказы Погранслужбы в российских водах.
Cудно, загруженное 2 тысячами тонн нефти, по-пиратски задержали украинские спецслужбы в порту ИзмаилФото: REUTERS
У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали. У судна за год сменились и название — с Neyma на Nika Spirit — и состав экипажа. Эти моряки не участвовали в перекрытии протоки.
Из Одесской области экипаж отправили в Молдавию. А уже оттуда самолетом в Москву. Приземлились в Домодедово. Тут их уже встречали журналисты.
Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву.У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали.
- Сначала всю ситуацию приняли за шутку, - рассказал «РИА-Новости» о захвате танкера старший механик Сергей Карпов. - Потом посмотрели - все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было.
Моряк отметил, что СБУшники не грубили, силу не применяли. И говорили с ними по-русски.
Капитан Илья Дробязко
- Украинской речи даже не слышно было, - признался Карпов. А потом напомнил, что никто из экипажа не знал про историю танкера. - Раньше у нашего судна было другое название, мы об этом не знали, узнали только при оформлении. Нам объяснили, что этим судном раньше перекрывали проход в Керченском проливе.
Теперь все члены экипажа надеются без приключений доехать до дома. Старший механик мечтает долететь до родного Новороссийска, отдохнуть и искать другую работу.
- Я в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые, - сказал Карпов.
Cтарший механик Сергей Карпов
КАК РЕАГИРОВАТЬ РОССИИ?
- Первое: ужесточить проход украинских кораблей по Керченскому проливу. Проводить жестче досмотры и проверки, - рассказал «КП» политолог Николай Стариков. - Второе: экономические санкции. Фамилии президентов меняются, а их действия — нет. Третье: объявить, что мы готовы предоставить гражданство всем украинцам, кроме явных преступников. Ну а владелец судна может обращаться в суд, чтобы вернуть танкер. Это точно не должно делать наше государство. Мне, конечно, жалко бизнесменов, но зачем они торгуют с государством, которое откровенно называет нас врагом? Такое чувство, что моряков отправили на Украину для пополнения обменного фонда.
Задержали и уже отпустили. Чем закончится история с российским танкером на Украине
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