Экономике Незалежной стало совсем плохо. Топливный кризис всему ценой. Это подтвердил бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко.Сами начали признавать, что ситуация, мягко говоря, не очень. Скорее всего, перестанет работать больше половины заводов. Повышение цен на газ, на электроэнергию – вот что остановит работу предприятий. Плохо, что коснётся это и обычных граждан, которые потеряют работу. Украине следовало бы сдерживать свои порывы и не выделываться, а то им и так хреново, а они только ухудшают положение своими резкими заявлениями.В том году Киев покупал газ в три раза дешевле, вот и бомбануло по кармашкам. Особенно последние месяцы удерживать цены стало совсем непросто. Буквально за месяц стоимость газа выросла в два раза.Цена этому всему безобразию – дефицит сырья. А это уже результат политических разногласий. Не зря Бойко советует Украине заключить газовый контракт с Россией. Они всегда будут зависеть от нас, особенно в энергетической сфере, поэтому стоит стать немного поумней и попридержать язык.Помнится мне, что Зеленский не так давно обращался к американскому сенату и просил ввести санкции в адрес «Северного потока-2». Он считает, что Россия занимается газовым шантажом. Ой, Зеленский, угомонился бы уже и помощи попросил. Гордый президентишка.