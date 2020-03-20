|
Украинской армии объявлен карантин
20 марта 2020, 21:35 • 48 • Украина
В Украине ничего умного не придумали, как обойтись без весеннего призыва с связи с коронавирусом. Так, приказом командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал лейтенанта Александр Сирского, военкоматы приостановили свою работу с припиской «до специального распоряжения командующего».
[center]
[/center]
Представителям Минобороны запрещается выезжать заграницу. Некоторым военнослужащим разрешается работать дистанционно.
В самой же армии должны строго соблюдаться санитарно-гигиенические нормы, казармы проветриваться, проводиться регулярный мониторинг состояния здоровья военнослужащих. По приказу ограничены служебные совещания и коллективные мероприятия.
Складывается впечатление, что в Незалежной живут и работают одни военные и лишь этот контингент является очень уязвимым. Столько внимания и запрета им. Как вы считаете?
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 марта 2020, 20:35
|
19 марта 2020, 04:35
|
14 марта 2020, 14:35
|
15 марта 2020, 17:35
|
14 марта 2020, 01:35
|
16 марта 2020, 00:35
|
17 марта 2020, 02:35