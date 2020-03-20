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Украинской армии объявлен карантин

20 марта 2020, 21:35  •  48 • Украина
В Украине ничего умного не придумали, как обойтись без весеннего призыва с связи с коронавирусом. Так, приказом командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал лейтенанта Александр Сирского, военкоматы приостановили свою работу с припиской «до специального распоряжения командующего».
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Представителям Минобороны запрещается выезжать заграницу. Некоторым военнослужащим разрешается работать дистанционно.
В самой же армии должны строго соблюдаться санитарно-гигиенические нормы, казармы проветриваться, проводиться регулярный мониторинг состояния здоровья военнослужащих. По приказу ограничены служебные совещания и коллективные мероприятия.
Складывается впечатление, что в Незалежной живут и работают одни военные и лишь этот контингент является очень уязвимым. Столько внимания и запрета им. Как вы считаете?

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