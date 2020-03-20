Украинской армии объявлен карантин

В Украине ничего умного не придумали, как обойтись без весеннего призыва с связи с коронавирусом. Так, приказом командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал лейтенанта Александр Сирского, военкоматы приостановили свою работу с припиской «до специального распоряжения командующего».[center][/center]Представителям Минобороны запрещается выезжать заграницу. Некоторым военнослужащим разрешается работать дистанционно.В самой же армии должны строго соблюдаться санитарно-гигиенические нормы, казармы проветриваться, проводиться регулярный мониторинг состояния здоровья военнослужащих. По приказу ограничены служебные совещания и коллективные мероприятия.Складывается впечатление, что в Незалежной живут и работают одни военные и лишь этот контингент является очень уязвимым. Столько внимания и запрета им. Как вы считаете?