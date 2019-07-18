Украинской актрисе угрожают расправой за участие в телемосте: "Просто я ещё люблю Россию"

Украинскую актрису Любовь Титаренко засыпали угрозами и затравили на родине из-за её участия в телемосте Россия - Украина и пронзительного выступления, растрогавшего участников. Украинские пользователи соцсетей называют актрису предательницей, а сайт "Миротворец" внёс в свой чёрный список, сообщает Ura.ru.

В интервью ФАН Титаренко подтвердила, что ей действительно пришлось столкнуться с оскорблениями и угрозами. "Им не понять, что для меня Украина — родная земля, золотая колыбель. И еще я знаю, что любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру. Поэтому патриотизм не должен ослеплять. Нужен ясный рассудок, а не слепая страсть", - говорит она о своих соотечественниках.

Любовь Титаренко назвала "глупым" зачисление ее в списки "предателей Украины" на "Миротворце". "Я не предала Украину! Я просто еще люблю Россию. Люблю все республики великого Союза!" - настаивает она.

Напомним, телемост между Россией и Украиной состоялся 12 июля. Трансляция находилась под угрозой срыва из-за украинских националистов. Радикалы устроили массовую акцию протеста у здания телеканала NewsOne, который должен был проводить телемост из Киева. Здание телеканала также было обстреляно из гранатомета.