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Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*

07 сентября 2021, 01:05  •  81 • Политика
Спикер рады ответил советнику главы офиса Зеленского о том, что беженцы из Афганистана "образованнее" украинцев.
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на слова советника главы офиса президента Алексея Арестовича о беженцах из Афганистана, которые "часто гораздо более образованы, чем средний украинец".
По словам спикера, он "в последний раз" комментирует Арестовича: "Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан"*, если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", передает РИА Новости.
Ранее в МИД Украины заявили, что Украина намерена продолжить эвакуацию граждан из Афганистана и после того, как военны США покинули страну.
Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович зранее заявил, что Украина готова принять около пяти тысяч афганских беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России судом.

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