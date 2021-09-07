Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*

Спикер рады ответил советнику главы офиса Зеленского о том, что беженцы из Афганистана "образованнее" украинцев.

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на слова советника главы офиса президента Алексея Арестовича о беженцах из Афганистана, которые "часто гораздо более образованы, чем средний украинец".

По словам спикера, он "в последний раз" комментирует Арестовича: "Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан"*, если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", передает РИА Новости.

Ранее в МИД Украины заявили, что Украина намерена продолжить эвакуацию граждан из Афганистана и после того, как военны США покинули страну.

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович зранее заявил, что Украина готова принять около пяти тысяч афганских беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России судом.