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Украинскому раскольнику Филарету грозит повторное отлучение: Против него ополчилась новая украинская лжецерковь

15 июня 2019, 01:09  •  68 • Политика
Новая украинская лжецерковь пригрозила раскольнику Филарету отлучением за попытку отменить решение о роспуске так называемого Киевского патриархата.
Лидера украинских раскольников Филарета могут отлучить ещё и от новой украинской лжецеркви. Об этом заявили в пресс-службе так называемой ПЦУ.
Поводом для отлучения одиозного раскольника стало "самовольное и внеуставное проведение собрания неопределенной группой неуполномоченных лиц" и "церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний" от новой украинской лжецеркви, отмечается в сообщении. Речь идёт о созыве Филаретом собора, на котором тот собирается отменить решение о ликвидации "Киевского патриархата", принятой в декабре. Мероприятие назначено на 20 июня.
Напомним, что Филарет был отлучен от канонической Украинской Православной Церкви и предан анафеме. Раскольник создал так называемый Киевский патриархат и много лет добивался его легализации. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко договорился с Константинополем о признании лжецеркви Украины в обмен на храмы и другие уступки. Однако во главе новой организации встал не Филарет, а его протеже. Теперь, судя по всему, между бывшими соратниками-раскольниками назрел конфликт. Таким образом, Филарету грозит повторное отлучение.

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