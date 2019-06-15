Украинскому раскольнику Филарету грозит повторное отлучение: Против него ополчилась новая украинская лжецерковь

Лидера украинских раскольников Филарета могут отлучить ещё и от новой украинской лжецеркви. Об этом заявили в пресс-службе так называемой ПЦУ.

Поводом для отлучения одиозного раскольника стало "самовольное и внеуставное проведение собрания неопределенной группой неуполномоченных лиц" и "церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний" от новой украинской лжецеркви, отмечается в сообщении. Речь идёт о созыве Филаретом собора, на котором тот собирается отменить решение о ликвидации "Киевского патриархата", принятой в декабре. Мероприятие назначено на 20 июня.

Напомним, что Филарет был отлучен от канонической Украинской Православной Церкви и предан анафеме. Раскольник создал так называемый Киевский патриархат и много лет добивался его легализации. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко договорился с Константинополем о признании лжецеркви Украины в обмен на храмы и другие уступки. Однако во главе новой организации встал не Филарет, а его протеже. Теперь, судя по всему, между бывшими соратниками-раскольниками назрел конфликт. Таким образом, Филарету грозит повторное отлучение.